Jugadores del Ascenso, molestos

Piden claridad a la gente que rige el fútbol nacional

Mucho se ha dicho del tema del Ascenso MX.

Su desaparición — o mutación — para darle pie a una liga de desarrollo, que dejaría sin trabajo a jugadores de mayor edad, ha generado muchos debates y ahora los verdaderos involucrados que son los jugadores levantaron la mano al unísono para pedir transparencia y seguridad, pues su trabajo es el que se encuentra en juego.

“Los jugadores del Ascenso MX necesitamos terminar con la incertidumbre que generan los rumores sobre la desaparición del ascenso y descenso. Este es nuestro trabajo, sustento de nuestras familias”, escribieron gran cantidad de jugadores de la llamada liga de plata en sus redes sociales, acompañado por un vídeo de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en el que habla de este tema.

Alejandro Vela, jugador de los Venados FC Yucatán, habló de la incertidumbre que están viviendo, en una entrevista que le realizaron en un programa de la cadena Fox Sports.

“Imagínate salir al trabajo no sabiendo si mañana lo puedes tener o no. Al final de una temporada sabiendo que al final no solamente te puedes quedar sin ascenso, sino te puedes quedar sin trabajo. Esa es la parte que estamos tratando de exigir de una manera pacífica en general, no estamos peleando, no queremos iniciar una guerra entre dueños y jugadores ni nada por el estilo”, señaló el mediocampista del cuadro astado.

En la última fecha que se jugó del Ascenso MX antes del parón obligado, todos los equipos iniciaron protestando los partidos sin moverse un minuto y abrazados al centro de la cancha.

“Simplemente queremos tener certezas, cuando el jugador salga a hacer su trabajo estemos seguro de a qué estamos aspirando, tratar de crecer juntos como liga, como federación. ¿Cómo pretendemos que nuestros jóvenes crezcan si no los acostumbramos a competir con un nivel mayor?”, comentó.

Vela dejó en claro que, al menos en el cuadro venado, los jugadores han tenido el apoyo total de la directiva.

“Tenemos una extraordinaria relación con la directiva, con el señor Rodolfo Rosas. Fue el primero que, cuando surgió el rumor de la desaparición del Ascenso nos aseguró que iba a pelear porque hubiera ascenso, que él invirtió durante ocho años para pelear y lograr que haya fútbol de Primera División en Mérida”, enfatizó Vela. “Con nosotros el trato ha sido directo, siempre respaldándonos con las decisiones que tomemos como jugadores”.

A principio de torneo se había dicho que todos los equipos que jugaran esta temporada en el Ascenso MX iban a tener la posibilidad de ascender, debido a que una de las ideas prioritarias era aumentar el número de clubes en la Primera División, pero con el surgimiento de los rumores esto se vino abajo.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, no ha dado declaraciones concretas y la reunión que tenía con los dueños de los equipos tuvo que posponerse por la pandemia de Covid-19.— MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN LÓPEZ

Covid-19

Otro “positivo”

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dio positivo a Covid-19, informaron anoche.

Se encuentra asintomático

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre Covid-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”, escribió Bonilla en un comunicado difundido por la Liga.

