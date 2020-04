Jugadores dolidos

Un duro golpe la desaparición de la Liga de Ascenso

El jugador en México está dolido porque recibió un duro golpe en lo esencial, señaló Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro), y dejó en claro que lucharán porque no desaparezca el ascenso ni el descenso.

“Hoy está dolido el futbolista, porque se le pegó en lo esencial, entonces hoy el mensaje tendría que ser de empatía, solidaridad unión, lo se tendría que buscar en esta liga, con lo que se pretende hacer es que no afecte a las personas o que se afecte lo menos posible”, aseguró.

El dirigente indicó que el tema de la desaparición del ascenso y descenso no está cerrado, “eso lo tenemos claro, no pueden quitar las fuentes de empleo, eso es algo indudable que hemos platicado incluso los jugadores del ascenso en una videoconferencia con Enrique Bonilla se le dejó muy claro”.

“Por lo que tenemos entendido es que sí habrá una reestructuración, pero se tenía que sentar todas las partes, la gente de Primera (División), como el ascenso, eso fue lo que nos comentaron, entonces todavía tenemos por ahí una esperanza de que esto no vaya hacer como se pretendía, que se vaya quitar de la noche a la mañana un ascenso”, explicó.

Ortiz apuntó que su principal preocupación y las de muchos de sus compañeros, es quedarse sin trabajo, “deja que se queden sin su fuente de trabajo, hay muchas que termina en contrato ya, en este mes o en el próximo, pero la realidad es que quitas fuentes de empleo”.

Mencionó que están abiertos a propuestas para ver la mejor alternativa, pero siempre con la consigna de evitar que el principal afectado sea el futbolista.

“Las propuestas que pueden hacer los directivos no te los puedo decir por qué no las tengo claras, ni platico con ellos, nosotros como jugadores, como asociación sí tenemos una que es que nos quiten el ascenso del descenso, porque son del alma del futbol y eso es lo elemental”, acotó.

Manifestó que si habrá alternativas que ayuden, buscarán con los jugadores qué sería lo mejor si es que no llegan a dar algunas opciones, “pero de entrada te diría que peleamos porque no quiten el ascenso en el descenso, que prevalezcan las fuentes de empleo”.

“Eso es lo que propondremos de entrada, si hay algunas opciones que quieren cancelar un año (el ascenso y el descenso), de que quieran hacer esto o lo otro por el tema económico pues no sentaremos, lo analizaríamos con los jugadores del ascenso y se tomaría una decisión”, declaró.

El dirigente detalló que no pueden acudir a la FIFPro o a la FIFA, ya que no existe un papel oficial sobre el tema, a pesar que el pasado viernes el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, lo dio como una realidad.

“Ahorita no hay nada todavía concreto, no hay un papel oficial, el presidente salió a decir que era un hecho, pero que iba a haber mesas de diálogo y después dijo que no era unánime pero que había decisiones que se tenían que hacer”, expresó.

Ortiz reiteró que aún no es un hecho, entonces en las videoconferencias que tuvieron con los jugadores del ascenso, con el futbol femenil, con la Primera División se dejó muy claro que esperaríamos esas mesas de trabajo, “para analizar que seguiría, esto no se trata de ver qué pasa para que tu metas una demanda, eso no tiene nada que ver”.

