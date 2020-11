"Jugué en Boca Juniors por Maradona": Luis Hernández

Luis Hernández fue uno de los mejores delanteros que vistió la playera de la Selección Nacional, pero a pesar de su talento nunca pudo jugar en Europa, aunque sí tuvo varias ofertas de clubes del viejo continente.

Durante una entrevista para el canal de You Tube Zabalive, "El Matador" aseguró que, aunque recibió propuestas para jugar con el Borussia Monchengladbach de Alemania y el Mónaco de Francia, decidió jugar con Boca Juniors en 1997 porque en ese momento Diego Maradona se encontraba jugando con los Xeneizes.

Por Maradona

"Tuve la oportunidad de poder decidir si me iba jugar en Europa, pero decidí irme a jugar a Boca Juniors porque estaba el mejor del mundo (Maradona). Fue algo que decidí muy bien, no me arrepiento", aseguró el exjugador.

También lee: Luis Hernández, en Mérida para un torneo local

"Después, al tiempo llega otro equipo, el Hertha Berlín, para poder fichar con él y desafortunadamente por cuestión de la directiva que fue Tigres no pude alcanzar ese sueño. Tigres defendía su postura, ponía una cantidad, el Hertha Berlín no llegó a eso y ya no me pude ir a Alemania”, recordó "El Matador".

Felinos y Rayados

El exjugador también destacó la rivalidad que existe entre los Felinos y Rayados en el Clásico regio, luego de haber jugador en ambos equipos, aunque aseguró que la afición de los Universitarios es mejor.

"El Matador" con el uniforme del Boca Juniors.- Foto de bolavip.com

"La (afición) de Tigres (es mejor). Creo que hay más gente de Tigres que la de Monterrey. Todos tienen sus cosas, lo importante es que apoyan a los equipos", mencionó Hernández.

Durante 14 años de trayectoria profesional, "El Matador" jugó para ocho equipos de la Liga MX, siendo campeón con Necaxa en dos ocasiones y América, mientras que tuvo experiencia en el extranjero con Boca Juniors y el Galaxy de la MLS.

Con información de Récord.