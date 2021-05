Julio César Chávez Jr. preocupa al mostrarse en estado inconveniente

Al parecer al hijo de la "Leyenda del boxeo" se excedió con el festejo tras divorciarse.

SINALOA.— Julio César Chávez Jr., recientemente se divorció de Frida Muñoz, tras esto el boxeador preocupó a sus seguidores, pues compartió varios vídeos en los que se le ve en un alarmante estado inconveniente.

Incluso no se le entiende ni una sola palabra que menciona en dichos clips, pero al parecer su enojo — y posible borrachera — se deba a que su expareja no le contesta el teléfono. En los vídeos también se puede escuchar el llanto de los dos niños que engendraron en su relación.

Lo poco que se pudo captar de lo dicho por Chávez Jr., es que la mujer habría perdido el pasaporte de uno de los niños y por tal situación ahora no podrán viajar o lo hará pero en condiciones pésimas.

“¿Por qué me enojo? Hoy me hizo perdidizo el pasaporte de mi hijo y pues está bien [...] Me tengo que llevar al niño en el carro, tiene siete meses. Es lo que me hizo enojar. Me vale madr* ya, que se vaya a la chingad*”, se le escucha decir al púgil.