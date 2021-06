Julio César Chávez recuerda quién le hizo ver la muerte en el ring

CIUDAD DE MÉXICO.- Julio César Chávez se alista para colgar los guantes de box, en la última pelea que tendrá, para la cual eligió como contrincante a el "Macho" Camacho. El encuentro se prevé con un total de cuatro asaltos.

Mientras esa pelea llega, Chávez confiesa sentirse nostálgico al admitir que tiene muchas peleas que guarda en su mente, aún frescas por algunos detalles como la forma en la cual ganó; por el tipo de rival que tenía en frente pero hay una que roba toda su atención.

"Contra Meldrick Taylor, esa fue la pelea épica, esa ha sido la pelea más grande de toda mi carrera. Ha sido el peleador más grande con el que me enfrenté. Con todo respeto para Óscar de la Hoya y demás peleadores. En esta pelea por primera vez en toda mi carrera sentí la muerte, ganar en ese doceavo round fue algo increíble, algo histórico".

Tras la victoria dijo que todo era miel, ya que se habían combinado muchos factores que hacían más importante, el triunfo; porque reunía varios puntos que la hicieron especial ya que de no haber noqueado, la derrota la tenía asegurada.

Sin embargo, sus arrestos lo llevaron al triunfo a escasos segundos del doceavo round, así que la gente se volvió loca tras la demostración dada.

"El recibimiento que me dieron en Culiacán fue grande, como si fuera el Papa, con todo respeto porque me pasearon por toda la ciudad, saludé a la gente, fue algo grandioso, algo histórico y con eso me quedo en mi carrera".