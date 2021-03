"La leyenda del boxeo" dará una exhibición en la que enfrentará al hijo de "Macho" Camacho.

GUADALAJARA.— A casi tres décadas del duelo en el que Julio César Chávez venció a Héctor "Macho" Camacho, el legendario expugilista se medirá en una pelea de exhibición contra el heredero del puertorriqueño, el próximo sábado 19 de junio en el Estadio Jalisco.

"Entre México y Puerto Rico siempre ha habido una gran rivalidad, he peleado contra cinco puertorriqueños y el más duro fue El 'Macho' Camacho, y nunca se metió con mi familia, nunca me ofendió, no como otros rivales. Abajo del ring fue una gran amistad, aunque ya no esté en persona le tengo un gran aprecio, ahorita debe estar enojado por la chinga que le voy a dar a su hijo", bromeó Chávez.

En la explanada del Teatro Degollado, se llevó a cabo la rueda de prensa para anunciar la función de box con la dinastía Chávez, que tendrá lugar el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco. pic.twitter.com/KD60lGeecd — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) March 16, 2021

Chávez aseguró que será su última exhibición

Explicó que aceptó la batalla por el aprecio que le tiene al papá de su rival.

"A, a su papá, un rival muy duro que no pude noquear, mi cuerpo con todo respeto ya no alcanza para más, esta va a ser mi última exhibición, que para Julio y Omar sea un recuerdo porque vamos a pelear juntos".

Estas palabras las agradeció Héctor junior, y prometió un buen combate pese a ser de exhibición.

"Estamos aquí para hacer una gran pelea para toda Latinoamérica, para Puerto Rico, para mis padres, vamos para adelante, pero no se meta conmigo raza porque vamos a ganar".