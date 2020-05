Julio César “Rey” Martínez tiene temor, pero está listo

Por la seguridad de sus hijos y su familia, el boxeador mexicano Julio César “Rey” Martínez está temeroso por la situación que se vive en México y el mundo, pero se declaró listo y dispuesto a pelear si es programado.

Las funciones de boxeo en México y otros países del mundo se detuvieron a causa del covid-19, pero ya hay pláticas para reactivar las funciones y el campeón está listo para pelear, aunque confesó que la pandemia lo tiene temeroso.

“Me daría miedo, no por mí, sino por mi familia, mi hija de cinco años y mi niño de tres, por eso me cuido, no me gusta andar con tapabocas, eso sí da miedo (el coronavirus), no por uno, sí por la familia e hijos”, dijo.

El campeón de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dijo que en caso de ser requerido por el promotor Eddie Hearn o por el entrenador Eddy Reynoso, quien lo ha apoyado en su carrera, estaría listo, pues el pugilismo es su trabajo y requiere ingresos.

“Estoy listo, como me diga la empresa, siempre lo he dicho, es el sustento de mi familia y si pagan bien y todo levanto la mano, preparado como siempre lo he dicho, al 100, lo que digan Eddie Hearn y Eddy Reynoso estamos más que puestos. Quiero unificar quiero todos los cinturones y nunca le he corrido a nadie”, señaló.— EFE