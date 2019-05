Julio Urías es arrestado

El culichi también es suspendido por agresión a mujer

Julio César Urías, pítcher mexicano de los Dodgers, fue suspendido por la oficina de las Grandes Ligas ayer, un día después de su arresto como parte de una investigación de un caso menor de violencia doméstica.

Urías, de 22 años de edad, fue puesto bajo custodia a las 7:30 de la noche del lunes en un estacionamiento del centro comercial Beverly Center, dijo Norma Eisenman, la portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, California.

No se dieron más detalles sobre el incidente.

Posteriormente, la oficina de las Mayores suspendió al zurdo de Culiacán mientras se analizan las circunstancias de su arresto. La suspensión entró en efecto ayer y puede mantenerse vigente hasta por siete días.

En investigaciones previas de las Grandes Ligas, se ha ampliado frecuentemente la medida mientras continúa la pesquisa.

Dave Roberts, mánager de los Dodgers, dijo antes del juego de anoche ante los Padres de San Diego que el club permitirá que el proceso siga su curso, y espera conocer más información en los próximos días.

“Obviamente, esto no es lo ideal en ningún sentido de la palabra. No me corresponde hacer más comentarios sino hasta que sepa más”, indicó Roberts. El piloto dijo desconocer cuánto duraría la investigación.

La MLB y el sindicato de peloteros pactaron una política sobre violencia doméstica en 2015, lo que da al comisionado el derecho de investigar y de imponer medidas disciplinarias.

Si se encuentran motivos para imponer una sanción, una suspensión con goce de sueldo puede convertirse en un castigo sin salario.

No se obtuvo una respuesta inmediata a un correo electrónico enviado al agente de Urías, Scott Boras.

Otro pítcher mexicano, el también sinaloense Roberto Osuna, estuvo involucrado en un incidente de violencia doméstica el año pasado cuando lanzaba con los Azulejos de Toronto. El actual cerrador de los Astros de Houston aceptó una suspensión de 75 partidos determinada por las Grandes Ligas.— AP