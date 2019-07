Jusef Hernández quiere brillar fuera de casa

Momento para triunfar

Sin importar si se trata de una plaza chica o grande, Jusef Hernández Medina sale cada tarde a entregarse por completo en el ruedo y es precisamente eso lo que tendrá que hacer este fin de semana con dos fechas fuera de su natal Yucatán.

El novillero se presentará mañana en la Plaza Caliente de Tijuana, donde aspira a llevarse el “Estoque de plata” y el sábado será parte de la inauguración de novilladas en la Plaza de Arroyo.

En visita al Diario un día previo a su viaje, Hernández Medina platicó acerca de estas dos novilladas tan esperadas para él y con las que por fin se le hace justicia luego de tanto buscar oportunidades.

“Son las fechas más importantes hasta ahora y hay que priorizarlas, me llegan en un buen momento, en años anteriores tenía muchos errores, pero en este se ha visto mucho corazón y entrega de mi parte y la gente reconoce el trabajo que estoy haciendo en el ruedo con triunfos y más oportunidades”, comentó.

Explicó que en Tijuana alternará con Enrique Ayala (Celaya), Juan Pedro Herrera (Aguascalientes) y Mauricio Medina (Morelia) con toros de la ganadería “Los García”, mientras que en Arroyo partirá plaza junto a Damián Durán, Sebastián Ibelles y José Miguel Arellano con la ganadería “Medina Ibarra”.

Hernández Medina inició el año con el pie derecho al cortar dos orejas en Colombia justo el 1 de enero y de ahí en adelante suma más de cinco orejas en el sureste, por lo que espera que la buena racha se mantenga y eso le dé oportunidad de estar en al temporada chica de la Plaza México.

Claro objetivo

“Estoy consciente de que un triunfo me acerca más a la meta que es la alternativa. Si bien no se ha hablado en concreto del tema es porque no habían surgido estas plazas importantes que un novillero debería pisar”.

Enfatizó que todo dependerá de lo que haga en el ruedo y las próximas oportunidades que tenga, aunque sin duda anhela convertirse en matador de toros en su ciudad natal.

“Me gustaría tomar la alternativa en casa, en la Plaza Mérida, pero todo depende de la gente que quiera apoyarme para que pudiera darse aquí”.

Su preparación ha sido bajo las instrucciones del matador Adrián Flores. También recibe apoyo de otros toreros como David Liceaga y Michelle Lagravere hijo, quienes siempre lo “han acompañado y motivan”.

“Siempre estamos entrenando, haciendo toreo de salón, saliendo a correr, mentalizándose y también tiene mucha importancia ver los vídeos de donde se pueda aprender; además de las labores que realizo con mi padre que también implican esfuerzos físicos”, añadió.

Acerca de su sentir al torear lejos de su gente, el novillero se sinceró al decir que las sensaciones son “a más no poder” en una fusión de miedo e incertidumbre al viajar solo, pero con las ansias de triunfar.

“El nervio y el miedo siempre están, pero a la vez se siente un poco de nostalgia al reflexionar por todo lo que he pasado y hacia donde he llegado; voltear y darte cuenta de que vas avanzando y forjando bonitas amistades en el camino”.

Como novillero, Hernández Medina siempre aspira a “no guardarse nada” en el ruedo ya que es eso lo que lo hace “sentirse vivo” y es la admiración por otros toreros la que le inspira a seguir buscando oportunidades.

Por ahora, sus mayores satisfacciones son darse cuenta del crecimiento que ha tenido poco a poco y la admiración que recibe de la gente. “Es una gran satisfacción entrenar todos los días, saber que hay amigos y familia que te apoyan y regresarles un poco al ver mi nombre anunciado en carteles importantes”, dijo.

Aunque su carrera se ha ido labrando en interior del Estado, Hernández Medina pone la misma seriedad sin importar el tipo de plaza en el que se presente.

“Las condiciones en las que se torea a veces son duras, con el ruedo lleno de lodo, piedras e inestable, pero también son fiestas que se disfrutan por lo colorido del ambiente, la gente y lo artesanal de las plazas”, resaltó.

Aunque lo describe como sensaciones distintas, en realidad en ninguno de los lugares donde se ha presentado la ha pasado mal como para “tirar la toalla”.

“Yo quiero ser torero en esta plaza y en la otra, siempre hay sensaciones que se disfrutan; en el sureste tengo a la gente que me apoya y sé que en donde no me conocen el apoyo surge de lo que voy haciendo“ en el ruedo”.

Por último, no se comprometió con su afición a traer orejas, pues se trata de algo incierto pero sí a “entregarlo todo”.— Gloria Montero Leal