Juvenil mexicano se une a "Chicharito" y Jonathan Dos Santos en LA Galaxy

El equipo LA Galaxy, de la Major League Soccer, firmó al centrocampista mexicano Jonathan Pérez, según anunció en un comunicado el club estadounidense.

Pérez, de 17 años, integrante destacado en LA Galaxy Academy desde que se unió en 2016, ahora jugaría junto a las estrellas mexicanas Javier "Chicharito" Hernández y Jonathan Dos Santos.

“Creemos que continuará progresando en su carrera con el Galaxy. Esperamos que Jonathan aprenda y crezca en nuestro entorno profesional”.

A partir de 2016, Pérez representó a los equipos de la Sub-13 a la Sub.19 de la Academia de LA Galaxy Academy, donde jugó más de 100 partidos y marcó 41 goles en ese lapso.

El juvenil futbolista del sur de California es uno de los 10 jugadores que ahora forman parte de la lista del primer equipo de LA Galaxy .

Another one.@LAGalaxyAcademy standout @jonnyperez_24 joins the 🔵⚪️&🟡