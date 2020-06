Juventus, finalista con un empate

Cristiano falla un pénalti, pero doblega al Milán

El fútbol finalmente volvió a las canchas de Italia —aunque en un ambiente surrealista.

Juventus empató 0-0 con Milán para avanzar a la final de la Copa Italia, bajo el criterio de goles como visitante.

El encuentro de ida había finalizado con un empate 1-1 en Milán, antes de que la pandemia de coronavirus obligara a interrumpir la temporada el 9 de marzo.

Nápoles recibe al Ínter en la vuelta de la otra semifinal, este sábado. La final está programada para el miércoles en Roma.

Cristiano Ronaldo erró un penal en un encuentro dominado por “La Juve”. Sin embargo, ambos equipos carecieron de brillantez, una secuela evidente de la larga inactividad.

No obstante, el técnico Maurizio Sarri consideró que su equipo jugó con “el mejor nivel que ha tenido en esta temporada” durante los primeros 30 minutos

“Comenzar de nuevo es duro, y hacerlo sin aficionados es enormemente difícil”, añadió Sarri. “La condición física no puede estar sino en un nivel de mediano a bajo, después de una pausa de 70 días en el sofá, porque esto no fue un receso veraniego, fue algo mucho más devastador en el aspecto físico y mental. Y luego, en momentos de cansancio durante el partido, no puedes contar con el apoyo de los aficionados para levantarte. Pero logramos nuestra meta”.

100 días más tarde

Exactamente 100 días después de la fecha en que debió realizarse este cotejo, los clubes ingresaron por fin en la cancha de Turín. Tal como al inicio de cada partido en su casa, el anunciador en el Estadio Allianz presentó al club local con un resonante “Damas y caballeros ... el club de fútbol Juventus”.

Sólo que esta vez obtuvo como respuesta un silencio sepulcral.

El pegajoso himno del Juventus, que normalmente es entonado emotivamente por cerca de 40,000 aficionados con sus bufandas en alto, se escuchó por los altavoces, pero resonó en un estadio vacío.

Juventus y Milán entraron por separado bajo un silencio estremecedor. Y de manera paradójica, guardaron un minuto de silencio en memoria de los más de 34,000 muertos confirmados por el padecimiento Covid-19 en Italia.

Luego una ronda de aplausos para los trabajadores de salud.

Hubo asimismo una muestra de apoyo para el movimiento “Black Lives Matter”. Las camisetas de calentamiento del Milán llevaban inscritas esas palabras. Las de “La Juve” tenían impreso “No al racismo”.

La fecha de reanudación de la Serie A es el 20 de junio.

El nuevo reglamento limita el número máximo de personas en los estadios a 300, incluyendo todo el personal de ambos clubes, árbitros y medios de comunicación. La ausencia de aficionados permite que lo que dicen los jugadores en la cancha se escuche claramente y haga eco en el cavernoso estadio, al igual que los aplausos y vítores desde ambas bancas.— AP