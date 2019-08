“Juventus Turín es como una familia”, asegura Cristiano Ronaldo

Danilo Luiz Da Silva, fichado por la Juventus Turín procedente del Manchester City, aseguró hoy que Cristiano Ronaldo, con el que ya jugó en el Real Madrid, le dijo que el cuadro turinés es “como una familia”.

“Hablé con Cristiano antes de venir a la Juventus, hemos estado bromeando, le dije que quería el número 7, pero que no pude cogerlo porque ya estaba ocupado. Él fue importante para mi decisión, me dijo que el Juventus es un club fantástico y me dio la bienvenida”, afirmó Danilo en su rueda de prensa de presentación, organizada en el Allianz Stadium.

El lateral derecho brasileño llegó a Turín en un truque con el portugués Joao Cancelo, que vio además al Manchester City pagar al Juventus 30 millones de euros. Anteriormente, Danilo estuvo dos años en el Real Madrid junto a Cristiano, con el que ganó dos Ligas de Campeones.

“Cristiano me pareció muy motivado, muy satisfecho. Es el primer paso para grandes victorias y para mí fue bonito hablarle. Dijo que el Juventus es una familia, que los miembros del club, los jugadores, son como parte de una familia”, explicó Danilo, refiriéndose a la conversación que mantuvo con CR7.

El lateral brasileño consideró que, a sus 28 años, llega al Juventus en “el momento correcto” y que sus etapas en el Madrid y en el Manchester City, con el que ganó dos Premier League, le ayudaron a conseguir una “mentalidad ganadora”.

“Cada momento es importante para crecer como atleta y como persona. En el Porto viví un momento mágico, pero creo que llego al Juventus en el momento correcto. Los últimos cuatro años han sido fundamentales para conseguir una mentalidad ganadora”, dijo.

Con filosofías muy parecidas

En Manchester, Danilo trabajó con Pep Guardiola como técnico y en la Juventus se entrenará con Maurizio Sarri, dos preparadores que tienen filosofías futbolísticas parecidas.

No quiere hacer comparaciones

“No quiero hacer comparaciones, cada técnico tiene sus particularidades. Sus ideas son muy parecidas, por el estilo de juego y lo que te piden en el partido. Esto es muy positivo”, aseguró.

Tras coronarse dos veces como campeón de Europa con el Real Madrid, Danilo se prepara para un nuevo asalto a la Liga de Campeones, este año en un Juventus que no gana ese trofeo desde hace 23 años.

“La gané dos veces con el Madrid y sé lo que significa para un jugador, te da escalofríos. Hay que afrontar cada partido y cada competición con la misma seriedad. Un club ganador actúa de esta manera, solo así se puede llegar lejos, también en la Champions”, afirmó.