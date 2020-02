Kansas City un equipo con escándalos y muertes polémicas

MÉXICO.— A pocos días de realizarse la final del Super Bowl LIV (2 de febrero) en la Kansas City al igual que San Francisco 49ers, buscarán llevarse el trofeo Vince Lombardi, las historias alrededor de los equipos no han dejan de surgir.

Tanto Kansas City como San Francisco 49ers, han tenido una temporada espectacular y se han convertido en los titulares de las páginas y secciones de deportes.

Sin embargo, no todo se trata de fútbol americano, pues Kansas City se ha visto involucrado en noticias que han asombrado al mundo. A continuación de contaremos algunas de ellas.

Asesinó a su novia y luego se suicidó

El nombre de Kansas City Chiefs se vio manchado tras la noticia de que uno de sus jugadores le disparó a su novia y luego se suicidó en el estadio Arrowhead.

El trágico caso fue dado a conocer luego de que una mujer llamara a la policía para reportar que el novio de su hija había disparado contra la joven en múltiples ocasiones.

Después del ataque, el sujeto se dirigó al estadio de los Chiefs para agradecerle a sus entrenadores. De pronto se alejó y se disparó.

Aunque en un principio el equipo no quiso revelar el nombre del jugador, medios locales aseguraron que se trató de Jovan Belcher.

Insultan y acosan a la novia de un mariscal de campo

A través de sus redes sociales, Brittany Matthews, la novia del mariscal Patrick Mahomes, denunció el acoso y agresiones que recibió por parte de los fans de los Patriots.

Según contó, fue agredida cuando disfrutaba un partido junto al hermano de su novio.

I was told if I stand they will call security and kick us out, can’t stand for your team? Some fans y’all are 😂🤔 — Brittany Matthews (@brittanylynne8) December 8, 2019

This place is horrible, people already yelling every time I stand up, am I not aloud to stand up for football game?😲🤔 — Brittany Matthews (@brittanylynne8) December 8, 2019

Los abucheos y actitudes groseras del público causaron que la novia y el hermano dejaran el estadio Gillete. Incluso un guardia de seguridad tuvo que escoltarlos para evitar inconvenientes.

Gillette security came and got us and moved us to a safe place 🙌🏼 that’s how you know it was bad🤔🤔 — Brittany Matthews (@brittanylynne8) December 8, 2019

Ambos tuvieron que terminar de ver el partido en la suite de un hotel. Más tarde, ella compartió una imagen en Instagram, en donde dijo que pese a los insultos y abucheos, los fanáticos nunca la mantendrán alejada de su pareja.

Un audio exhibe las amenazas de un receptor

Tyreek Hill fue suspendido tras filtrarse un audio en el que amenazaba a su novia y admitía haber golpeado a su hijo.

⚠️ Aquí está el audio de Tyreek Hill ⚠️



En el mismo, el jugador reconoce haber golpeado a su hijo de 3 años de edad y posteriormente la amenaza a ella.



Es deplorable y la NFL debería tomar acciones de inmediato. Investigación de @bepryor



https://t.co/61ysw8tTrJ — Pedro Antonio Domínguez (@pedrodomg) April 25, 2019

En la grabación se puede escuchar una conversación entre el receptor de los Chiefs y Crystal Espinal.

Con claridad se percibe cuando Crystal le decía que el niño estaba aterrorizado; a lo que Hill responde que la mujer también debería estar aterrorizada de él.

Participó en un reality para buscar novia

Fue en el canal E!, donde se llevó al cabo un reality en el queel jugador de los Chiefs buscaba el amor.

Por supuesto, nos referimos a Travis Kelce, quien en el show debió conocer a 50 mujeres, entre las cuales tenía que elegir a su “compañera de vida”.

En el reality llamado “Catching Kelce”, también participaron amigos del famoso y su familia. Ellos ayudaron a Travis a tomar la mejor decisión.

Como todo reality, la pareja simplemente duró lo conveniente para parecer real.

También podría interesarte: Karma, enchiladas y ser gay, parte de la historia de San Francisco 49ers

Síguenos en Google Noticias