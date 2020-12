Karl-Anthony Towns, baja por una dislocación en la muñeca

Naz Reid sería el sustituto del pívot en Minnesota

Malas noticias para los Timberwolves de Minnesota, mientras celebran su buen arranque de 2020-2021: Karl-Anthony Towns sufrió una dislocación en la muñeca de la mano izquierda y será reevaluado semanalmente, mientras lleva adelante su tratamiento. Lo positivo: no requerirá cirugía.

Aunque no hay una línea de tiempo definida para su regreso, no se espera que su baja se prolongue demasiado. De por si, se perderá el partido de este domingo ante los campeones los Lakers de Los Ángeles , dejando al invicto Minnesota (2-0) sin su principal arma para enfrentar a los monarcas que también no contarán con Anthony Davis.

La lesión de Towns se produjo en el cuarto período del triunfo de los Lobos ante el Jazz de Utah y aunque regresó a la cancha en ese partido, finalmente se confirmó la dislocación tras la consulta con los médicos especialistas.

Towns promedió 22.6 puntos, 11.5 rebotes y 5 asistencias en los primeros dos partidos de Minnesota en la temporada, consiguiendo un par de victorias ante Detroit y Utah.

Se espera que Naz Reid tome su lugar en el quinteto inicial, mientras que el dominicano está afuera de las canchas.

Los Lobos juegan 16 partidos en el próximo mes de competencia: 9 en su estadio y 7 como visitantes.

La expectativa es que Towns pueda regresar a la acción en algún punto de ese tramo del calendario de enero.—NBA