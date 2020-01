MÉXICO.— Este 2 de febrero se llevará al cabo la final del Super Bowl LIV, en la que se enfrentarán "Kansas City" contra "San Francisco 49ers".

Ambos equipos demostraron tener una temporada espectacular y como resultado ahora buscarán llevarse el trofeo Vince Lombardi.

Este año, San Francisco 49ers, regresa al duelo final tras siete años de ausencia, mientras que los "Chiefs", no lo conseguían desde 1970.

Sin lugar a dudas será un enfrentamiento de grandes emociones para los fanáticos de este deporte.

Pero antes del juego te contamos algunas historias que se han generado entorno al equipo de San Fracisco, y que seguro te pareceran bastante chistosas.

La palabra Karma se ligó directamente a Jimmy Garoppolo, quarterback que sufrió una seria lesión, a esta terrible noticia su exnovia reaccionó en sus redes sociales.

#49ers coach Kyle Shanahan confirms to reporters: The team fears an ACL tear for Jimmy Garoppolo. Would be season-ending. MRI tomorrow.