Katelyn Ohashi otra vez consigue calificación perfecta en gimnasia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Por segunda vez Katelyn Ohashi consigue calificación perfecta en su rutina de piso.

La actuación se produce en la primera vez que Ohashi compite en su ciudad natal, Seattle, Washington.

Ella lideró a los Bruins en una rotación en la que cada gimnasta de UCLA obtuvo un puntaje superior a 9.8.

UCLA derrotó a Washington 197.600-196.00 el domingo para permanecer invicto, con un récord de 8-0.

La primera vez que obtuvo 10 en la temporada, la rutina de Ohashi se volvió viral y ganó más de 100 millones de visitas en línea.

Esta vez, alrededor de 30 de los familiares de Ohashi estaban entre la multitud de 7 mil 228 que asistieron a la competencia.

In front of a record crowd of 7,228 in her hometown of Seattle, @katelyn_ohashi scored her fifth career perfect 10 on floor. pic.twitter.com/CKZmIpQh3U

— UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 11 de febrero de 2019