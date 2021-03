Kelce pospone retiro: regresa a Filadelfia

Reestructura su contrato y jugará una campaña más

El centro All-Pro de las Águilas de Filadelfia, Jason Kelce, anunció que regresará para una undécima temporada, y ha reestructurado su contrato para 2021.

Kelce ha estado contemplando el retiro durante las más recientes temporadas bajas, pero ha decidido jugar por al menos un año más, a pesar de que las Águilas atraviesan un periodo complicado de transición.

El acuerdo restructurado contiene 9 millones de dólares en garantías y puede ascender hasta los 12 millones de dólares, dijo una fuente a ESPN. Aunque hay años múltiples en el convenio, funcionará esencialmente como un contrato de un año para ofrecer alivio bajo el tope salarial de Filadelfia durante 2021.

“Estoy realmente emocionado por ser capaz de regresar y jugar para las Águilas nuevamente”, explicó Kelce, vía el portal del equipo. “Siempre he dicho que jugaré hasta que ya no lo haga, y todavía tengo un deseo fuerte de jugar al fútbol americano. Todavía quiero hacerlo. Todavía deseo andar con los chicos. Quiero estar en las instalaciones, alrededor de los coaches. Todavía disfruto ese aspecto y no estoy listo para dejar de hacerlo. Estoy emocionado con mucha de la energía que hay ahora, y no quería terminar mi temporada con una temporada como la que tuvimos el año pasado. No me sentiría bien”.

Filadelfia empezó la temporada proyectando estando aproximadamente arriba por 40 millones de dólares del tope salarial. También se reestructuró el contrato deDarius Slay y eso liberaría 9 millones de dólares.