Kim Kardashian dio a conocer que su compañía de moda Skims es la diseñadora oficial de la ropa interior para las miembros femeninas del equipo de EE.UU. en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La celebridad estadounidense dijo que su compañía de moda diseñaría la ropa interior y pijamas del equipo.

En sus publicaciones en las redes sociales, Kim Kardashian dijo que desde que tenía 10 años, había escuchado sobre los Juegos Olímpicos a través de su padrastro y exolímpico Caitlyn Jenner.

“Cuando recibí la llamada para invitar a Skims a ser parte de @TeamUSA, cada momento que pasé admirando la fuerza y la energía de los atletas olímpicos desde la línea de banda cerró el círculo”, abundó.

Cinco atletas del equipo de EE.UU. modelaron las prendas oficiales en el anuncio, incluido el jugador de baloncesto A’ja Wilson, la nadadora Haley Anderson y el velocista paralímpico Scout Bassett.

When I received the call inviting Skims to be a part of @TeamUSA 🇺🇸, every moment I’ve spent admiring the strength and energy of the Olympians from the sidelines came full circle. pic.twitter.com/ZTwvPaVBRr