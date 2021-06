Kirguistán disputa partido eliminatorio sin arquero

SEÚL.— Kirguistán se vio obligado a disputar de su encuentro eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo con un defensa como portero debido a que los tres arqueros de la selección están en aislamiento por un brote de Covid-19.

El defensa Aizar Akmatov jugó en el marco, permitiendo un gol en la derrota 1-0 ante Mongolia por el Grupo F. Oyunbaataryn Mijiddorj marcó el gol del triunfo a los 34 minutos por los visitantes.

Mongolia se ubica en el puesto 192 entre los 211 equipos de la clasificación mundial de la FIFA. Kirguistán esta en el lugar 99.

También en el Grupo F, Japón venció 4-1 a Tayikistán para su séptima victoria en siete duelos en la segunda ronda de la clasificación asiática.

✔️4-1 vs Tayikistán

✔️10-0 vs Myanmar

✔️14-0 vs Mongolia

✔️ 2-0 vs Kirguistán

✔️ 3-0 vs Tayikistán

✔️ 6-0 vs Mongolia

✔️ 2-0 vs Myanmar



🇯🇵 ¡Japón ha marcado 41 goles en la eliminatoria rumbo a #Qatar2022!



😳Y todavía les faltan 3 partidos más de la segunda fase. pic.twitter.com/NkKM7RkR1E