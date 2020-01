Kobe Bryant tenía altas expectativas en Javier "Chicharito" Hernández

LOS ÁNGELES.- La afición de Kobe Bryant , conocido como Black Mamba, por deportes ajenos al suyo, como el fútbol y el béisbol, nunca fue un secreto, y entre sus pronunciamientos sobre ellos hubo uno muy especial para la comunidad mexicana.

Hace unos días, se hizo oficial la llegada de Javier "Chicharito" Hernández al Galaxy de Los Ángeles, y "Black Mamba" —en su condición de ídolo para la Ciudad— no dejó pasar la oportunidad de darle la bienvenida.

"Es algo bellísimo. Tenemos estrellas muy competitivas y tener un nombre como Chicharito es muy importante para la MLS", dijo.

Famosos reaccionan a la muerte de Kobe

Famosos de Hollywood y Estados Unidos, así como varios deportistas, lloran la muerte de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto que falleció este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en Calabasas (Los Ángeles, EE.UU.).

Bryant, que murió junto a otras cuatro personas, no solo triunfó en las canchas de baloncesto como figura de Los Angeles Lakers; sino que también fue una gran personalidad fuera de ellas y toda una celebridad en Estados Unidos y el resto del mundo.

Kobe Bryant, en el cine y con un Óscar

Un ejemplo de su éxito al margen de la parcela deportiva fue el Óscar que ganó al mejor cortometraje de animación por "Dear Basketball" (2017).

Like everyone, I’m stunned and saddened by the news about Kobe Bryant. My heart is broken for his wife and family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 26, 2020

"Como todos, estoy aturdida y entristecida por la muerte de Kobe Bryant. Mi corazón está roto por su esposa y familia", dijo la presentadora y cómica Ellen DeGeneres en Twitter, donde el nombre de la exestrella se volvió rápidamente tendencia.

El comediante Trevor Noah y el actor Jeremy Renner coincidieron en la misma reacción: "Esto es desgarrador".

Just devastated to hear about #KobeBryant .💔An extraordinary athlete, and a genuinely kind, wonderful man. Sending love, prayers & compassion to his family. To his entire @NBA family as well. — Reese Witherspoon (@ReeseW) January 26, 2020

"Simplemente devastada de oír lo de Kobe Bryant. Un atleta extraordinario y un genuinamente amable y maravilloso hombre", expresó la actriz Reese Witherspoon.

"¡Descansa en paz Kobe! Mis pensamientos y oraciones están con tu familia", indicó la también actriz Octavia Spencer. Por su parte, el cantante Bruno Mars afirmó que Bryant fue "un superhéroe en la pista" y dijo estar "seguro de que también lo fue para su familia".

Shocked and saddened to hear about Kobe Bryant. To us in Philly he was one of ours. His loss will be felt throughout the city. #ripkobe — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) January 26, 2020

"Impactado y entristecido de escuchar lo de Kobe Bryant. Para nosotros en Philly (Filadelfia, donde nació el jugador), era uno de los nuestros. Su pérdida se sentirá por toda la ciudad", dijo M. Night Shyamalan, director de películas como "The Sixth Sense" (1999).

Basketball legend Kobe Bryant has been taken from us too early. Rest in peace, Mamba. — John Carpenter (@TheHorrorMaster) January 26, 2020

"La leyenda del baloncesto Kobe Bryant nos ha sido arrebatado demasiado pronto. Descansa en paz, Mamba (la Mamba Negra era el apodo de Bryant)", escribió el también cineasta y músico John Carpenter.

Y los hermanos Safdie, que en 2019 deslumbraron con su película "Uncut Gems", resumieron el sentir de muchos fans en todo el planeta: "Los dioses no mueren".

Admirado en otros deportes

En redes sociales, el equipo de fútbol de Barcelona lamentó la pérdida del exjugador estadounidense de baloncesto Kobe Bryant, gran seguidor del club azulgrana y "deportista ejemplar", en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles (California).

Consternados por la muerte de @KobeBryant, un deportista ejemplar cuya figura traspasó las pistas de baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/zE2SCLimvG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 26, 2020

"Consternados por la muerte de Kobe Bryant, un deportista ejemplar cuya figura traspasó las pistas de baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz", publicó el Barcelona en las redes sociales.

Por su parte, el Real Madrid también tubo palabras para la leyenda del baloncesto:

Comunicado Oficial: Kobe Bryant#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 26, 2020

"El Real Madrid lamenta profundamente el fallecimiento de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto y del deporte mundial. El club quiere transmitir sus condolencias a sus familiares y amigos por esta pérdida que ha conmocionado al mundo del deporte".

Con información de El Universal y EFE.

