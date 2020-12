Koeman habla del arbitraje

Critica un pénalti no marcado en el juego del Madrid

Ronald Koeman, técnico del Barcelona, considera que el árbitro del Eibar-Real Madrid (3-1) del domingo debió pitar pénalti por unas manos cometidas por el central blanco Sergio Ramos en los últimos minutos del encuentro y que si preguntas “nueve de cada diez personas de Madrid dirían que es pénalti”.

“Yo he visto la jugada y, para mí, es penalti”, aseveró el entrenador azulgrana, en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy en Valladolid. “La mayoría de la gente no entiende porque unas veces son pénalti y, en otras no lo son”, recalcó.— EFE