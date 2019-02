Kuchar se disculpa con caddie mexicano

Asegura que le pagará tras ganar en Mayakoba

El pasado noviembre el golfista estadounidense Matt Kuchar no pudo contar con John Wood, su caddie habitual, en el Mayakoba Classic disputado en la Riviera Maya. Para sustituirle contrató al mexicano David Giral Ortiz, a razón de 200 dólares diarios, con quien acordó otras cantidades que el ayudante recibiría en función de los resultados del jugador y que podían alcanzar los 4 mil dólares.

Kuchar y Ortiz aceptaron que el caddie mexicano recibiera 1,000 dólares si el americano no pasaba el corte, 2 mil si lo pasaba, 3 mil si terminaba entre los 20 mejores y 4 mil si entraba en el top-10. No obstante, no pactaron una cifra en el caso de que Kuchar ganara el torneo, que para los caddies habituales suele ser el 10% del premio total.

Fue tras la victoria de Kuchar cuando saltó la polémica. Ortiz criticó que el golfista solo le había pagado 5 mil dólares antes de poner rumbo a Australia y reclamó públicamente el cobro de 50 mil dólares, ya que el triunfo había reportado cerca de 1,300,000 dólares al golfista.

Kuchar se defendió asegurando que “fue mi amuleto de la buena suerte, pero no puedes contentar a todo el mundo. Ganar cinco mil dólares para alguien que gana 200 dólares al día es una semana realmente buena“ y llegó a decir que “no perdería el sueño” por el asunto.

Las críticas hacia los comentarios de Kuchar no se hicieron esperar en las redes sociales, pero la situación fue más, como se vio este viernes en el Genesis Open que se disputa en Los Ángeles.

Disculpa y rectificación. Kuchar, de 40 años, pidió perdón poco después: “Esta semana, hice comentarios que estaban fuera de tono e insensibles, empeorando la situación. Parecía que estaba marginando a David Ortiz y su situación financiera, lo cual no era mi intención. Los leí de nuevo (sus comentarios) y me estremecí”, señaló arrepentido ante los medios. El norteamericano también afirmó que “eso no es lo que soy y no es lo que quiero representar. Toda mi carrera en el Tour he tratado de mostrar respeto y positividad. En esta situación, no he estado a la altura de esos valores o de las expectativas que me he fijado”.

El golfista aseguró que se llamaría al caddie “para disculparme por la situación en la que se ha puesto”, y que “me aseguraré de que haya recibido el total completo que ha solicitado”, explicó el golfista.