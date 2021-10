Kyler Murray, en plan grande con los Cardenales

La Semana 6 de la NFL tuvo una victoria contundente de los Cuervos, que apalearon a los Cargadores en un esperado duelo entre contendientes de la Conferencia Americana. Los Carneros y los Potros también tuvieron días estupendos, con Matthew Stafford, Carson Wentz, Cooper Kupp y Jonathan Taylor registrando grandes números a la ofensiva. Los Jefes enderezaron el rumbo contra Washington para volver a ponerse en .500 en la temporada, los Empacadores se apuntaron una victoria frente a los Osos, y los Vikingos consiguieron un triunfo sobre las Panteras.

Los Vaqueros se apuntaron una victoria en la prórroga sobre los Patriotas, mientras los Acereros llegaron a la misma instancia para superar a los Halcones Marinos.

Con los Jaguares rompiendo su sequía de triunfos con un gol de campo de último segundo en Londres, los Leones cayeron a 0-6 luego de una gran exhibición del quarterback de los Bengalíes, Joe Burrow. Y los Bucaneros se pusieron 5-1.

El invicto sigue

¿No estaban su entrenador en jefe ni cazamariscales estelar? No hay problema. Arizona demostró en la victoria sobre los Cafés que son, en general, una máquina bien aceitada. Con Kliff Kingsbury fuera por Covid-19, los Cardenles demostraron que no necesitaban a su entrenador en jefe. Y demostraron que este es el equipo del mariscal de campo Kyler Murray, y no mucho podría detenerlos este año. Si bien tuvo algunas pausas, Arizona anotó 30 puntos por quinta vez en seis juegos, y la defensiva abrumó a los Cafés. Esta fue una gran victoria de una manera diferente. Los Cardenales demostraron que hay poco que pueda descarrilarlos.

¿Cuánto tiempo más pueden permanecer invictos los Cardenales? Arizona podría no perder por al menos otra semana más. Se miden a los desventurados Texanos y después se medirán en semana corta a Aaron Rodgers y Green Bay. Ese podría ser el partido cerca más difícil para Arizona.

Descartado para hoy

Baker Mayfield no pudo más con el dolor.

El quarterback titular de Cleveland, que llevaba cuatro semanas jugando con un desgarro del labrum del hombro izquierdo, se perderá el partido contra los Broncos de Denver. El suplente Case Keenum cubrirá su ausencia.

Los Cafés (3-3) anunciaron el cambio ayer, poniendo fin a las conjeturas de que Mayfield intentaría jugar con una lesión en el brazo con el cual no lanza y que sufrió hace un mes, la cual empeoró en las últimas semanas.

“Case Keenum será nuestro titular mañana y tenemos plena confianza en él para podernos llevar a la victoria”, declaró el entrenador en jefe de los Cafés Kevin Stefanski. “Baker intentó llegar, es un competidor y obviamente quería jugar, pero no se podía en una semana corta”.—AP Y ESPN