Kylian, comprometido

Con Messi tienen que ganar la Liga de Campeones

El delantero francés Kylian Mbappe habló en una entrevista a la radio RMC sobre sus entrenadores en el París Saint Germain (PSG), su relación con Lionel Messi, Sergio Ramos y los deportistas que le inspiraron, entre otros asuntos: “No quiero que la gente diga: ‘vino Messi y no ganamos la Liga de Campeones’”.

Entrevistado por el exfutbolista Jerome Rothen, Mbappe responde a varias preguntas sobre Messi en esta segunda parte de una entrevista del lunes.

“Es un genio del fútbol, no tiene una reputación sobrevalorada. Desde el primer día, cuando le veías sin ritmo competitivo porque había jugado la Copa América, veías su talento. Es una cosa increíble”, señala el jugador al canal de radio, que ya había soltado algunos extractos en los que el futbolista confesaba que quería irse al Real Madrid el pasado verano.

Mbappe asume que será una frustración para el PSG no ganar la Champions teniendo a Messi.

“Si no la ganamos, luego no quiero que la gente nos diga: ‘vino Messi y no ganamos la Liga de Campeones’. Ha venido a deleitar a la gente. Cuando marcó (contra el City), el estadio se vino abajo”, señaló el campeón del mundo con Francia.— EFE