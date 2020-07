Kylian Mbappé es el dueño de la portada de FIFA 21

FRANCIA.— El jugador del PSG, Kylian Mbappé, es la nueva portada del FIFA 21, así lo mencionó en su cuenta de Twitter la desarrolladora del videojuego Electronic Arts.

En la carátula final del videojuego, se aprecia al crack francés portando la indumentaria de local de su equipo en la versión standard. Para la portada Champions Edition usa la de visitante, mientras que para Ultimate Edition se le ve con ropa casual.

The leader of the next generation. @KMbappe is the #FIFA21 global cover star!



The #FIFA21 Champions edition cover 🏆⬇️



Pre-Order today ➡️ https://t.co/Ucbq7aGFO2 pic.twitter.com/0Q64KynQLc