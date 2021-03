La actitud, clave para las Chivas: Peláez

Vucetich seguirá en el banco del Rebaño Sagrado

Ricardo Peláez explotó luego de la derrota del domingo en el Clásico Nacional, pero un día después, más sereno, el director deportivo de las Chivas reconoció que tienen que cambiar el “chip” si quieren aspirar a lo más grande.

Los reclamos para el equipo fueron parejos, hubo gritos porque estaba muy enojado por todo lo que vio en la cancha del Akron, y al finalizar su monólogo, de manera “visceral dijo que estaba su renuncia en la mesa, que si no querían que estuviera o tenían otro plan, que se hacía a un lado. Ya esta mañana dijo que estaba pensando en el tema, pero es falso que esté fuera de la institución, además Amaury no está ahora aquí”, señaló una fuente de la institución.

Y sí, ayer reconoció que hay molestia, pero no pueden tirar la toalla.

“Sí, una gran molestia. Hay que tener vergüenza deportiva. Hay que hacer algo, mandar un mensaje. Los jugadores que mostraron actitud como la de ayer, no van a seguir en Chivas, o nos partimos la ma... o no vamos a seguir en Chivas. Aquí el futbolista que no se rompa el alma, no va a poder estar en Chivas. Que lo sepamos todos. De mí hacia abajo”. reiteró contundente.

“Estamos avergonzados de la actuación que tuvimos ayer y en términos generales en el torneo. No hemos siquiera estado cerca de dar los resultados que la gente demanda y la gente quiere de Chivas. Esta conferencia de prensa es para dar la cara. Somos responsables, yo como director deportivo máximo responsable y el director técnico. Aun queda parte del torneo y esperamos cumplir la demanda de la afición. Estamos totalmente avergonzados, no es digno para la afición de Chivas”, dijo Peláez en una rueda de prensa, en la que además confirmó que Víctor Manuel Vucetich continuará en el timón del Rebaño.

Negó que haya renunciado: “Circuló esa versión de que presenté mi renuncia. La verdad es que no fue así. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara y eso me basta. Le dije a los jugadores que alguien debe asumir responsabilidades de lo que pasó ayer y ese soy yo. No me voy a quedar para esperar un finiquito. No estoy aquí por dinero”.

Y agregó: “Estoy aquí porque hay que tener un poquito de ma... No voy a tirar la toalla. El presidente sabe que no voy a exigir finiquito. El día que me vaya, me iré sin un centavo, y eso va por los que piensan en la vida de los otros y que quede claro”.

Tena, despedido

Luis Fernando Tena dejó de ser técnico de Juárez.

Mediante un comunicado, los Bravos anunciaron la destitución del “Flaco”, quien había tomado al equipo para este torneo, convirtiéndose así en el primer entrenador cesado en el Guardianes 2021, aguantando los estrategas de los 18 clubes hasta la fecha 11, un hecho inédito en torneos cortos.— EL UNIVERSAL