La afición, como parte de la vida misma

Aprendizaje de los fundamentos básicos del toreo

Amigos aficionados…

El ser aficionado a los toros también es un arte. Expresarlo, muchas veces permite ver el talento que tiene guardado cada uno en sus adentros. Como cuando el futbolista borda el mejor de los pases (me gusta más el que crea el gol por sobre quien lo firma) o cuando el pintor, con el pincel, traza líneas que van con el sentimiento hacia los matices de la obra.

Me permito, pues, comenzar a relatar lo que los aficionados han escrito a raíz de lanzar una pregunta sobre quién consideran que es o sea su torero predilecto. Y, como dijimos varias veces, los hay de todos los cortes. Son muchos los que han escrito y, créanme, de verdad que me dejan boquiabiertos con sus expresiones.

Traté de hacer un compendio mostrando cuál podría ser el favorito de todos, pero mejor dejaré que los amables lectores, apreciados aficionados, hablen por sí. Así, abrimos este apartado, y como primero las damas, les presento las líneas que, a propósito del tema, nos escribió la doctora Margarita Erosa González. Bordó el toreo esta destacada conocedora del arte de Cúchares.

“Le comento el por qué dije que entre los toreros españoles mi favorito en la década de los 60, que yo estaba entre los 11 a 20 años. Conocí a Paco Camino y me pareció un toreo muy fino el que hacía, y su forma de realizar el volapié al entrar a matar. Muy semejante actualmente a Enrique Ponce y ni se diga ‘El Juli’, que lo vi siendo un niño aquí en la Plaza Mérida. En esos años también con Paco había buenas cartas en México, como Manolo Martínez Ancira y su eterno rival, también regiomontano, Eloy Cavazos, y otro que se me hacía muy fino, Jesús Solórzano hijo, como Curro Rivera y Miguel Espinosa. ¡Chucho Solórzano muy buen banderillero también! Aunque hay muchos buenos toreros mexicanos, que no terminaría si menciono a todos. Muchos con valor, como el de Antonio Lomelín. Desde luego es una profesión difícil porque no cualquiera se para ante un toro de 500 kilos. Tengo mis respetos a las mujeres que lo han hecho y con arte, como Cristina Sánchez, que creo es de las primeras en vestir de luces, y las mexicanas Hilda Tenorio y Lupita López, nuestra paisana. Otra española, Mari Paz Vega, y hay otra mexicana, Raquel Martínez, ya mayor. No terminaríamos nunca con la lista”.

¡Cuántos recuerdos en tan solo una mención!

Habrase imaginado, lector, a cuántas corridas pudo haber ido la doctora Erosa González para poder atesorar tantas vivencias que, pasadas largas décadas, respetuosamente, sigue teniendo en los rincones más recónditos del alma de aficionada a la fiesta de los toros.

Sin coba, que no la necesita, tiene un conocimiento que apabulla. ¿Cómo hizo? Sencillo: no fue aficionada solamente de grada. Desde que tuvo acercamiento a su afición taurina decidió documentarse, aprender, ir a los toros hoy sí y mañana también, visitar los encierros previo a las corridas, llegar temprano, ver corridas donde las haya, aprender desde lo más básico hasta lo que pudiera ser más complicado de entender y expresar. Y sus décadas de vida las sigue disfrutando, lo mismo desde sus vivencias personales y profesionales, que en un consultorio atendiendo humanos y cuidando vidas, que desplayándose en una charla taurina, rebosando en emociones.

Como mencionamos la semana anterior al ingeniero Luis Carlos Fernández López contádonos la vivencia que tuvo al presenciar a Paco Camino con la faena a “Navideño” el 25 de diciembre de 1977 en la Santa María de Querétaro. Sin estar en esa corrida, me teletransportó cuatro décadas atrás y también se me quedará entre los grandes recuerdos que tengo de la más bella de todas las fiestas. ¿Les digo algo y me creen? Apoteósicas historias. Amo más a la Fiesta.

¡Olé por el toreo! Y también por sus aficionados, que son únicos, de puerta grande.