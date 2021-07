Para buscar el boleto a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, Jaime Lozano deberá hacer cambios importantes en su alineación.

Ante las ausencias de Erick Aguirre por lesión y Johan Vásquez por suspensión, tras recibir la tarjeta roja en el partido contra Japón, el técnico tricolor afina el equipo.

El 'Tri' de Jaime Lozano deberá medirse a Sudáfrica en la última jornada de fase de grupos con bajas importantes



¿Cómo formará la Selección Mexicana? #ElEntreTiempo @claudiagarciasv @SirJohnLaguna @RaoulPolloOrtiz @RodolfoLanderos @marianot19 pic.twitter.com/MrDKI49oVS — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 25, 2021

Las incorporaciones planeadas

En la mente de Jaime Lozano está la idea de suplir a Johan Vásquez con la incorporación de Jesús Angulo, defensa de Atlas que es de toda la confianza del estratega, titular en la mayor parte de su proceso en la defensa central.

La ausencia de Aguirre quien salió con molestias musculares ante Japón será ocupada por Vladimir Loroña, solo que esta incorporación acarreará otro movimiento.

¡EL TRI DE TOKIO SIGUE SOÑANDO!



"No éramos lo mejores, ni ahora somos los peores". Jaime Lozano tras la derrota ante Japón. #TodoTokio #JJOOTokio2020 pic.twitter.com/OlhxEp9NtC — W Deportes (@deportesWRADIO) July 25, 2021

Cambios en los laterales

Loroña jugará como lateral derecho y Jorge Sánchez como lateral izquierdo, posición que no desconoce pues la jugó por mucho tiempo en Santos y América.

Alexis Vega, en duda

De última hora habría otro cambio por necesidad, pues a la delegación mexicana no confirman si puede jugar o no Alexis Vega, quien habría recibido una tarjeta amarilla en el juego contra Japón, pero en los datos de FIFA no aparece.

La confirmación de si puede jugar o no Vega el partido se dará horas antes de que arranque el encuentro, en caso de no poderlo utilizar, será Roberto Alvarado el que lo supla en esa posición de extremo por izquierda.

😮'MÉXICO DEBE TENER CUIDADO CON SUDÁFRICA'@YayoDelaTorreM apuntó que el Tri de Jaime Lozano deberá mantener la calma en el decisivo duelo en Tokio...#LUPEnCasa https://t.co/hF32UjQhw9 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 26, 2021

El posible cuadro contra Sudáfrica

El resto de la alineación será la que utilizó Jaime Lozano en los dos primeros juegos con Memo Ochoa en el arco; Loroña, César Montes, Angulo y Sánchez en la defensa; Luis Romo, Sebastián Córdova y Carlos Rodríguez en el medio campo y adelante Diego Lainez, Henry Martín, Alexis Vega o Alvarado.

Horario, fecha y dónde ver el partido Sudáfrica vs México

Será mañana miércoles 28 de julio de 2021, a partir de las 6:30 horas, en el Estadio Sapporo Dome

Dónde ver el partido: Marca Claro (YouTube), Claro Sports (app), Azteca 7, Canal 5, TUDN e Imagen TV.