La cancelación del GP de México fue un duro golpe

Pérdidas millonarias

Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad México de Fórmula Uno, dijo en una entrevista que la cancelación dejará pérdidas millonarias.

“Los números que hemos tenido más o menos en promedio año con año, habla de los 14 mil millones de pesos entre imagen pública, imagen que tenemos en el extranjero promocional, más la derrama económica que hay pero pues esa cifra este año no se verá, esos promedios de 14 mil millones de pesos no los veremos, no estarán con nosotros, será hasta el año que entra”, mencionó.

Junto con las complicaciones del Covid-19, la organización del evento se mostró complicada, por lo cual se optó por mantener las carreras en Europa este año, según González Compeán.

“Tiene que ver con la pandemia y logística de Europa para acá para América. El posponerlo es una decisión que se tomó en conjunto con Fórmula Uno internacional y con Ciudad de México, para que privilegiáramos la salud de los asistentes, el bienestar y que no los pusiéramos en riesgo”.

“La decisión se tomó ya hace algunos días, porque necesita una planeación, y anticipación, por ejemplo, 150 contenedores que tienen que viajar desde Europa hacia México, seis jumbos, que ayudaron a que se tomara la decisión. Que ni Austin, ni Brasil estaban a la venta y estaban complicados como para tener una carrera y eso hacía incluso más complicado que sólo vinieran para cumplir el compromiso en Ciudad de México, así que todos esos factores hicieron que se tomara la mejor decisión de posponer la carrera para el año que entra”, indicó el directivo.

No todo son malas noticias para los seguidores del automovilismo en México ya que la carrera suspendida será parte de un nuevo campeonato, en palabras de su director.

“Se había firmado un contrato original cuando regresó por cinco años,(F1 a México) y después se renovó por tres, entonces esta posposición de calendario recorre el contrato por tres años a partir de 2021, entonces quedaría para 2021, 2022 y 2023 en lugar de 2021 a 2022”.

“Por esto nosotros hablamos de posposición y valdría la pena recordar que quien ya tiene su boleto, simplemente tiene que conservarlo, y tenerlo listo, porque esperamos que en las siguientes fechas que determinará la FIA , tendremos nuevamente nuestro Gran Premio de la Ciudad de México en el 2021”, señaló.

Los rumores que han colocado fuera de Racing Point a Sergio Pérez, han generado un impacto en los organizadores del Gran Premio de México, ya que González Compeán espera que se respete lo acordado con el piloto tapatío y pueda correr en casa dentro de un año.

“La información con la que contamos nosotros es que ‘Checo’ tiene firmado un contrato por tres años, es decir este año y dos años más, así que estamos confiados en que en fin, la escudería y ‘Checo’ puedan cumplir su compromiso, su contrato y en fin no participamos nosotros en eso, deseamos desde luego, ‘Checo’ es cercano a nosotros, tenemos una relación con él y nada mejor que tener un piloto mexicano, así que estamos confiados en que tanto su contrato y todo seguirá bien”, finalizó.