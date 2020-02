Gran fiesta estudiantil

La Carrera de la Uady, un éxito en su aniversario 98

La garra jaguar se hizo presente en la Carrera de 98 Aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) con el triunfo de Rosalba Esther Mex Mex, estudiante del Doctorado en Manejo de Recursos Naturales de la Facultad de Veterinaria, en la categoría femenil de 10 kilómetros, en la cual hizo 41 minutos y 32 segundos.

“Me siento muy bien no esperaba obtener el primer lugar porque no estoy al 100 por ciento físicamente, pero en el transcurso de carrera me sentí a gusto y pude imprimir un mayor ritmo. Cada año que participo me inscribo como estudiante para representar a mi Alma Máter y dedico la victoria a toda la comunidad universitaria”, añadió.

El ganador absoluto de la Carrera del 98 Aniversario de la Uady fue Jared Velázquez Flores, con un tiempo de 32 minutos y 24 segundos.

En la carrera hubo una gran participación de estudiantes, trabajadores, alumnos, egresados, profesores, directivos, comunidad universitaria y sociedad en general, que con alegría y entusiasmo celebraron un año más de la Universidad de los yucatecos.

Los resultados

Rosalba Mex, quien terminó con un tiempo de 41 minutos y 32 segundos, superó a Eva Cabrera Martínez (42’01”) y Ana Euán May (47’01”). La ganadora fue la mejor de la categoría estudiantes femenil. Mientras Jared Velázquez, quien se inscribió en la categoría libre, superó a Hazael Gutiérrez (35’46”) y Luis Herrera (36’26”).

En la rama libre femenil, las ganadoras fueron Jaqueline Caballero, con 43 minutos y 49 segundos. Detrás cruzaron la meta Lizzeth Martín (47’51”) y Alondra Canché (50’28”).

En submaster varonil, el primer lugar fue para Roberto Saavedra con 33 minutos y 22 segundos, seguido de José Balam (43’22”) y Lorenzo May (35’16”).

En la rama femenil, Claudia Baas se quedó con el primer sito (42’19”), seguida por Alondra Cupul (44’49”) y Yazmín Llanes (47’07”).

En la categoría máster varonil, el primer lugar fue para Charlie Brenneman (34’03”), seguido por Emisael Favela (35’01”) y José Escobedo (38’22”).

En la rama femenil, los tres primeros lugares fueron para Verónica Silveira (42’40”), Daysi Argentina Fave (43’42”) y Seydi Estrella (43’59”).

Martín Gil, con un tiempo de 38 minutos y 2 segundos, fue el mejor en veteranos. Le siguieron Roger Chi (39’.20”) y Gabriel Martínez (39’32”).

En la rama femenil, el 1-2 y 3 fue para Lourdes Arceo Gil (48’11”), Ivonne Castillo (50’02”) y Maricela Carbajal (54’15”).

En veteranos plus, el primer sitio se lo agenció José Cuevas (36’41”), seguido por Alberto Cen (42’42”) y Rígel Gómez (45’42”).

Leticia Morales hizo 56 minutos y 1 segundo para quedarse con el primer sitio. El segundo lugar se lo agenció María Aldana (56’08”) y el tercer fue para Irma Herrera (56’09”).

En estudiantes varonil, Ramsés de la Peña fue el mejor con 36 minutos y 14 segundos, el segundo lugar se lo agenció Joaquín Miranda (36’21”) y en tercero llegó Leandro Alpuche (40’.25”).

En personal Uady varonil, el primer sitio fue para Luis Chan (38’45”), seguido por Alí García (39’12”) y Juan Pablo Navarrete (42’54”).

En la rama femenil, los tres primeros lugares se los agenciaron Lydia Cardoso (46’06”), Milenis Acosta (51’25”) y Ligia Navarrete (1:04’36”).

En tanto, los ganadores de la carrera de cinco kilómetros fueron Germán Gómez Cocom (19’57”) y Wendy Pisté Poot (24’08”).

