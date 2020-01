La Conade apelará la demanda de la esgrimista Paola Pliego

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ana Gabriela Guevara se mostró tranquila ante el tema jurídico de Paola Pliego, ya que espera llegar a un mejor acuerdo y no desembolsar los 15 millones de pesos.

La esgrimista ganó la demanda por daño moral y perjuicios que interpuso, desde agosto del 2018, en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por un supuesto dopaje positivo.

“Preveníamos que esto iba a pasar. El inicio de la demanda de Paola no fue atendido correctamente por la administración pasada. El juez tomó puntos de vista un poco sesgados, por el hecho que el laboratorio estuviera dentro de la Conade, cuando era independiente“, dijo Ana Gabriela Guevara.

La exvelocista dio “toda la razón” a Paola Pliego, con quien tiene una “buena relación“, pero intentará llegar a un mejor acuerdo.“Fue un error del laboratorio de que el positivo quedaba firme. Una disculpa no quita el tiempo, no podemos negarlo. No vamos a flexibilizar para pagar lo que dictaminó el juez”.

“Si ven lo que dictaminó el juez, desvincula al Comité Olímpico [Mexicano] y al laboratorio, y nos echa toda la carga todo a la Conade. Vamos a apelarlo, pero no para contradecirlo porque Paola tiene todo el derecho, sino nos están aplicando una carga que no va a la institución, va al laboratorio“, subrayó.

Ana Gabriela Guevara estuvo presente en el ProAm de Impulsando el Golf Profesional Mexicano (IGPM), donde convivió con Lorena Ochoa.

