La corona, de Beduinos

Fue uno de esos encuentros en los que las oportunidades escasearon, ya que el clima caluroso impedía que ambos cuadros demuestren sus mejores armas.

Los de la Madero salieron motivados y tuvieron opciones importantes, como la que tuvo Rafael Poot en el área, al minuto 34, ya que se quitó a un rival y sacó un potente disparo que apenas se fue arriba del travesaño.

Hubo otras dos opciones más de la Madero que no encontraba el gol, y aunque los Beduinos no habían sido tan incisivos, Fabricio Castillo tuvo una clara y no la desaprovechó para poner el 1-0, y aumentar el global 6-4.

Al final, los Beduinos se convirtieron en los campeones y recibieron su trofeo de manos de Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida.