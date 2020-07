”La corrida del siglo” se transmite entre las generaciones

El 1 de junio de 1982 no se olvida en Las Ventas

Amigos aficionados...

Hay frases o expresiones que te atrapan siempre. Una que en lo particular me atrae es, por ejemplo, “la corrida del siglo”. Ese festejo tiene mucha historia. La han contado año con especial vehemencia.

Y es que, lo dicen siempre, todas las disciplinas que existan necesitan de la pasión para poder crearles un arraigo y que sean, en esencia, la herencia de nuestros hijos y así sucesivamente. Vamos... lo que se dice “de generación en generación”.

Revisaba entre vídeos y apuntes de un viaje increíble del año pasado a Las Ventas de Madrid. Fantástico ver los toros en primera barrera. Pero nada mejor que estar en el tendido, entre los aficionados que ven de otra forma la corrida. El boleto para ver a los toros de Victorino Martín era oro para aquella tarde, en que me tocó ser compañero de localidad de una dama española sesentera (o quizá setentera), María, de Móstoles. Y cuando manifesté mi beneplácito por estar viendo victorinos, me echó en cara, muy digna, que “ni embisten. No hubiera usted visto la corrida del siglo”. Ella presenció esa corrida y año con año, igual que muchos miles más, acuden a las plazas de toros con la esperanza de volver a ver seis alimañas como las de aquel célebre día, el 1 de junio de 1982. Todos entonces estaban atentos al Mundial de Fútbol de España, pero la Fiesta es una religión y 25 mil llenaron Las Ventas para una ocasión histórica.

Pues si a María le encantó aquella tarde del 82, es por algo. Y resulta que los anales de la tauromaquia cuentan muchos pasajes de la tarde en que Francisco Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá y José Luis Palomar se fueron en hombros de forma apoteósica tras estoquear a “Pobretón”, “Playero”, “Mosquetero”, “Director”, “Gastoso” y “Carcelero”, que eran los nombres de los seis ejemplares que el ganadero de Galapagar lidió en la Monumental.

Libreta de escuela en mano, llevaba la aficionada los apuntes de la tarde, que era una típica de los victorinos, con tensión y expectativa, pero de pocos resultados positivos en lo artístico.

Y todo eso me viene a mente con ver y ver cientos de fotos de aficionados de todas las edades yendo a las corridas en la Plaza Mérida. Mucha veces unos ceden la estafeta a otros y así sucesivamente, haciendo que el encanto por ir a disfrutar una corrida, o un juego de béisbol o una obra de teatro, pueda sentirse como algo que llegue de amor propio.

Esa impresión me dio cuando platiqué con María, que tenía del otro lado a una pareja de mexicanos, originarios de Culiacán (notable por sus gorras de los Tomateros). “Yo vine sola, a veces vengo con algún nieto o sobrino. Pero son los victorinos y no me las pierdo”, dijo María.

No le gustó para nada el juego de los toros. Su exigente paladar taurino contrastaba con el mío, que prácticamente debutaba en eso de estar en Las Ventas.

Ojalá puedan mis descendientes, sino tener gusto por ir a los toros, sí lo tengan por tomar sus pasiones y seguirles el camino. Eso emociona.