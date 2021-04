La disciplina, clave

Andy Ruiz vuelve por una nueva oportunidad

En el momento más difícil en la carrera de Andy Ruiz, quien pasó de la gloria de ser el primer campeón del mundo mexicano en la división de pesos pesados, a la depresión de quedarse sin los cinturones en un espacio de seis meses, el mexicano tomó una decisión que le cambió el rumbo: mandó un mensaje a Saúl “Canelo” Álvarez a través de Instagram.

“Fue en ese momento que estaba muy abajo y quería cambiar todas las cosas que estaba haciendo, cambiar mi entrenamiento también, le mandé un mensaje a ‘Canelo’ en Instagram. Le dije: ‘crees que me puedas abrir las puertas del gimnasio, quiero ser como usted, quiero cambiar mi vida y entrenar todos los días’”, compartió Ruiz en entrevista para ESPN.

“Me contestó y me dijo, ‘ok, deja hablo con Eddy (Reynoso)’. A la siguiente semana me marcó para coordinar una junta y esa semana se arregló todo. Me dijo: ‘Andy, si vas a venir para acá, tienes que dar el cien por ciento porque no es un juego. Tienes que estar bien preparado y entrenar bien duro’”, platicó Ruiz.

En mayo de 2020 se hizo oficial la incorporación de Ruiz al campamento del entrenador Eddy Reynoso. La pandemia retrasó su regreso al ring el año pasado, pero el sábado tendrá la oportunidad de mostrar el progreso que el excampeón mundial ha tenido en el último año de la mano de Reynoso.

“Ellos tienen fe en mí, les dije que todo lo que me dijeran yo lo iba a hacer y aquí estamos ahorita”, señaló el pugilista de 31 años.

Cuando nadie lo esperaba y ante todo pronóstico, aquel junio de 2019, Ruiz se hizo de los cetros de la Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Los reflectores, la fama y el dinero llegaron de golpe a Andy. Para su primera defensa de los cinturones en la revancha frente a Joshua, el mismo Ruiz aceptó no haberse preparado de la manera que debía.

“(Cuando llegó) le hacía falta motivación, cuando pierde la pelea tuvo un bache en su carrera que se desmotivó después de ganar el campeonato tan rápido. Digo rápido porque le cayó la pelea de sorpresa y después pronto lo pierde, eso lo frustró un poco”, compartió su entrenador Eddy Reynoso desde el campamento en San Diego, California. “Aquí se incorporó muy bien, somos un gran equipo y lo cobijaron bastante bien y ahora está muy motivado”.

En el campamento de Reynoso, Ruiz ha tenido la oportunidad de entrenar con “Canelo”, al igual que otros campeones como Óscar Valdez y Ryan García.

“Lo que más le he aprendido a ‘Canelo’ es la disciplina. Perfeccionar el movimiento y la rapidez, pero lo más grande que aprendí es la disciplina”, aseveró Andy.

Ante el veterano peleador Chris Arreola, Andy buscará regresar demostrar el trabajo de gimnasio.

“Es un peleador muy inteligente, que llegará con más movilidad, más condición física, más mentalizado, quiere llegar a los primeros planos, regresar a ser campeón mundial y eso es instrumental para poder llegar. En todo deportista es muy importante la motivación y él está muy motivado”, compartió Reynoso.