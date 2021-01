La disciplina Vs malas compañías

Pool pudo ser monarca antes que Miguel Canto

Cuentan los que vieron de cerca a Vicente Pool, como peleador y persona, que la diferencia entre él y Miguel Canto la mostró el “Maestro” por su disciplina y entrega, contrario al “Zurdo”, que celebraba antes de ganar.

“Una cosa que le perjudicó fue la que acaba con muchos boxeadores: disciplina. Tú sabes… Las amistades si no las sabes administrar y controlar en tu profesión, terminan siendo malas amistades”, señala Guty Espadas Cruz, quien fue monarca de peso mosca de la AMB.

Y fue eso lo que frenó el ascenso de Pool.

“Tenía una zurda privilegiada, pero Canto tenía un movimiento de cintura y una condición física implacable”, afirma Guty Espadas, quien admiraba a Canto por su forma fina de pelear, pero también era admirador de Pool por el simple hecho de ser un boxeador que llenaba las arenas.

Sus primeros pasos los dirigió otra leyenda del boxeo yucateco, Alberto Eljure, el famoso “Beto”. Canto primero fue peleador de Antonio “Zorrito” Franco.

Poco después ambos fueron pupilos de Jesús “Cholain” Rivero, quien, con Canto, saltó a la gloria dirigiéndole en toda su carrera. Hay quienes dicen que a Pool intentaron moldearlo al estilo de Canto y no se adaptó. Leyenda urbana.

Canto y Pool se enfrentaron tres veces y las tres las ganó el que a la postre fuera el “Mejor Peso Mosca” del Siglo XX. La primera en 1969 en Chetumal y las dos siguientes en Mérida, todas terminando por puntos, con la tercera, a 12 vueltas, ganada por Miguel (27 de mayo de 1970) ante un lleno impresionante en la Plaza Mérida, con todo y que la velada fue miércoles. “El amor al boxeo distinto, cuando los campeonatos estatales tenían un valor especial, y te servían para escalar posiciones”, dice Guty.

Pero Pool no pudo ganar ese campeonato. En sus mejores años, el “Puños de Oro” se batió con los principales exponentes, pero el imán de taquilla no se reflejaba muchas veces sobre el cuadrilátero. No despuntaba.

“Era un boxeador muy bueno, distinto, pero a veces no es solo boxear, sino cuidarse, y eso no es fácil”, cuenta Juan Herrera Marrufo, quien fue campeón de peso mosca de la AMB. “Por eso, ahora que dicen que este es mejor que otro, que los de nuestros tiempos o de tiempos pasados, solo basta ver los recursos que se tienen en la actualidad y los que teníamos nosotros”, añade.

Pool lo mismo podía brindar un gran combate que perder noqueado. Guty recuerda una noche en que Vicente peleó contra el panameño Orlando Amores en una Plaza Mérida a reventar. “Cuando lo anunciaron parecía que se cimbraba la Mérida. Yo estaba en una casa cerca de allí y se escuchaba todo. Hasta dijimos: lo noqueará Vicente, si es que no Amores quedó noqueado con solo escuchar la presentación”. Pero, rápido e increíble, Amores despachó al yucateco con violento nocaut. Dos asaltos y listo.

Guty y Juan reiteran que “lo más duro para un peleador es poder zafarse de las malas compañías. A Vicente eso le ocurrió”.

Una de cal por otra de arena. Y así se fue apagando el último gran ídolo del boxeo yucateco.— Gaspar Silveira