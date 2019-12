La española Carla Suárez oficializa su retiro del tenis

“El 2020 será mi último año”

La española Carla Suárez, número 55 del ránking de la WTA, anunció ayer que 2020 será el último año que dispute el circuito profesional.

“El mensaje es claro y será breve. Simplemente quiero anunciar que 2020 va a ser mi último año como tenista profesional”, declaró en rueda de prensa.

Carla aseguró que, a sus 31 años, ha empezado a tener “otras prioridades”, que el tenis es “un deporte muy exigente que requiere muchísimo sacrificio” y que además desea dedicarle más tiempo a su familia.

“Como sabes, yo soy canaria (de la provincia de Las Palmas) y, aunque a los 18 años me mudé a Barcelona, a los 14 o 15 ya estaba viajando por el mundo, y llevo mucho tiempo alejada de mi familia. El tiempo pasa, no lo podemos recuperar y me apetece mucho estar con ellos. Siento que es lo correcto, y es lo que el corazón me pedía”, confesó.

La ganadora de dos títulos WTA agregó que uno de sus últimos objetivos es clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio.— EFE

