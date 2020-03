La Euro, hasta el 2021

Conmebol también decide reagendar la Copa América

La decisión era inevitable para la UEFA: la Eurocopa, su cita más importante, fue aplazada por un año debido al brote del coronavirus.

La Euro 2020 pasó a ser la Euro 2021, un cambio de fecha de enorme magnitud para el calendario global del fútbol, por ahora sin actividad por el coronavirus y sin señales de una pronta reanudación.

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin dijo ayer que la pandemia hace que el fútbol y toda la vida cotidiana en Europa sea muy imposible.

Las nuevas fechas del torneo serían del 11 de junio al 11 de julio de 2021. El certamen con 24 selecciones tendrá como sedes a 12 países.

La Euro 2020 iba a comenzar el 12 de junio con múltiples países — desde Irlanda a Azerbaiyán, y Rusia a Italia — recibiendo partidos. El aplazamiento de un año se convirtió en la opción favorita de la UEFA la semana pasada.

El cambio de fechas permite despejar varias semanas en el congestionado calendario para completar las ligas y copas domésticas, además de la Liga de Campeones y la Liga Europa, abriendo la posibilidad que completen sus temporadas en verano.

“Creemos que posponer la Euro es la única manera de finalizar las ligas nacionales y todas las copas europeas”, dijo Ceferin.

La final de la Euro suele captar una audiencia global de 300 millones, y el torneo de 51 partidos permitió a la UEFA embolsar una ganancia de 830 millones de euros (921 millones de dólares) hace cuatro años.

“El cambio de la Euro 2020 significa un enorme costo para la UEFA”, dijo Ceferin en un comunicado.

Jugar en junio de 2021 elimina fechas reservadas para otros compromisos de las selecciones para los cuales la UEFA ya había vendido los derechos de transmisión y patrocinios.

“La salud de todos los involucrados en el fútbol es la prioridad, al igual que añadir una presión adicional innecesaria a los servicios públicos nacionales involucrados en la realización de los partidos”, dijo la UEFA.

Si reanudar la campaña es posible, las opciones de la UEFA para completar esta temporada incluyen jugar los cuartos de final y las semifinales en un solo partido, en lugar de duelos de ida y de vuelta.

Una alternativa, difundida por la federación polaca, es que la Liga de Campeones se apropie de los fines de semanas, en tanto que las ligas domésticas jueguen a mitad de semana.

Aplazar la Euro 2020 crea además una acumulación de partidos retrasados para las selecciones en el calendario que maneja la FIFA.

Será en fechas similares

La Conmebol también aplazó ayer por un año la Copa América debido a la pandemia del coronavirus que tiene paralizada la actividad deportiva mundial.

La entidad rectora del fútbol sudamericano informó que las nuevas fechas del torneo son del 11 de junio al 11 julio de 2021.

Tampoco se modifica el inédito plan de escenificar la Copa América en dos países: Argentina y Colombia.

Según la Conmebol, la decisión obedeció a un “detallado análisis de la situación en torno a la evolución mundial y regional” del Covid-19 y “de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales en materia de salud pública para extremar precauciones”.

El aplazamiento coincidió que el anuncio de la UEFA de aplazar la Eurocopa por un año. Tanto el campeonato europeo como el sudamericano se jugarán en las mismas fechas.

“Es una medida extraordinaria para una situación inesperada”, dijo el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez en un comunicado. “Y por lo tanto responde a la necesidad fundamental de evitar una evolución exponencial del virus; presente ya en todos los países de las asociaciones miembro de la confederación”.

Un funcionario con conocimiento directo de la decisión de la Conmebol dijo que las dos entidades rectoras trabajaron en conjunto, poniéndose de acuerdo en el tema de la cesión de jugadores. La persona habló con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que no estaba autorizada para dar declaraciones.

En su mensaje, Domínguez dio las gracias a su contraparte de la UEFA Aleksander Ceferin por “la decisión coordinada” de posponer la Euro 2020 “para beneficio de toda la familia del fútbol”.

La Conmebol ya había decidido suspender sus otros dos torneos de clubes, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, debido al coronavirus.—AP

