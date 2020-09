La fe que Valdez no perdió

De todo y de nada

Gaspar Silveira (*)

Hace exactamente un año, como ayer, César Valdez salía a trotar en la franja de advertencia del Kukulcán antes de hacer bullpen. El mejor lanzador de 2019 en la Liga Mexicana aguardaba su momento para abrir en el Juego 2 de la Serie Final de la Zona Sur. En la pantalla iban a ver luego contra quién jugaría.

El mejor Valdez que tuvieron los Leones sigue estando al nivel del Valdez que lanza en las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore. No ha cambiado un ápice. No le hace fata.

Ayer, la televisión y las redes sociales permitieron verlo así, con el paso del lanzador que brilló intensamente en la Liga Mexicana, de principio a fin. El de las 15 victorias en el rol regular, de los tres triunfos en los primeros playoffs y una actuación heroica en la Serie del Rey, con una joya y un relevo en el Juego 7.

Fue en Nueva York. Si hiciera falta lucirse en un gran lugar, lo hizo en el Yankee Stadium, dominando a un line up de esos que espantan: DJ LeMahieu, Voit, Hicks, Frazier, Gleyber, el “Kraken” Gary Sánchez. Y con lo suyo: curvitas, sliders, tenedor... No hubo una sola recta en los 42 lanzamientos que hizo (28 straics), luciéndose en una época en la que dominan los pitchers de poderosos pitcheos superiores a 95 millas en promedio. Las suyas, promediaban 78, 80 o poco más. No necesitó otra cosa.

El momento óptimo

El mejor béisbol tiene ahora a un lanzador que, con 35 años de edad, llegó en su mejor momento a la Gran Carpa. Ha entusiasmado a los Orioles de Baltimore y emocionado a muchos seguidores de los Leones que están al pendiente de lo que hace la estrella que ayudó a Yucatán a llegar a la final en 2019.

Lo premió la perseverancia. En agosto, en plena recta final, me dijo que “uno nunca pierde la esperanza” mientras observaba a su hijo correr en el Kukulcán, ya en penumbras tras un juego. Y eso es fundamental, en el béisbol y la vida: no perder la fe. El talento muchas veces es un complemento y la justicia también juega un papel fundamental: ¿cuántos no han brillado en México y luego no reciben la oportunidad de subir a Grandes Ligas? Cuando los Leones anunciaron que no regresaría Valdez a este 2020 por buscar adomodo en MLB, muchos pensaron que no daría el ancho en las Mayores, que no haría el grado porque no tenía recta y hoy en día a la mayoría les parece prioritario tener pitcheadas poderosas. De lanzadores de ese estilo, como Greg Maddux y Kouffax, años atrás, está hambriento el béisbol actual. Y con 35 años, la experiencia del dominicano será siempre un valor agregado.