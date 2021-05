La Feria de San Isidro será especial

Con expectación, abrirá mañana su festividad de 2021

La primera feria grande del planeta toro está lista para abrir la puerta de toriles.

En una versión diferente, la Feria de San Isidro, la que da y quita, abrirá mañana su festividad de 2021, luego de un año de haberse suspendido las actividades en cosos de primera categoría por la pandemia de coronavirus.

Un miniserial comparado con años pasados.

No será en la mítica Plaza de Las Ventas de Madrid, al aire libre, sino en el Palacio de Vistalegre, un recinto techado que, si bien es conocido por su historia taurina, en lo general ha destacado por sus actividades artísticas y deportivas diversas. Capacidades distintas, con 24 mil para el coso venteño y 15 mil para el de Carabanchel.

No será la empresa que organiza habitualmente, Plaza 1, sino la Casa Matilla, que entró al rescate luego de que la titular de Las Ventas no obtuvo permisos de aforo esperado. En Vistalegre entrarán no más de cinco mil espectadores.

Y de un mes de toros que habitualmente se dan en Madrid, metiendo hasta medio millón de personas, solo se darán once festejos, con nueve corridas, una novillada y una de rejones.

Después de intensas negociaciones, se informó que la Feria, o la miniferia, como le llaman, sí será televisada, un golpe importante por la difusión de la tauromaquia a nivel mundial. Habrá retransmisiones en televisión de paga y redes sociales.

La primera corrida será mañana y tendrá el concurso de López Simón, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.

Y para muchos, el día 19 tendrá lugar la corrida del año: el mano a mano de Roca Rey con Pablo Aguado, las dos jóvenes figuras que más jalaban antes del parón por la pandemia de Covid-19.