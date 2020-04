La Fiesta se vive desde siempre

Hay taurinos de todo tipo: que se hacen o nacen

Amigos aficionados.

La de los toros es una fiesta que vive, como todos los espectáculos del mundo, de sus aficionados. Cualquiera que sea. Así que, créanme, hacer afición es una oportunidad que, por dogmas, debemos de tener todos en todo.

Leo que ha fallecido en España un Inglés llamado Michael Robinson, a quien la mayoría conoce sus dotes genéricas de gran jugador de fútbol. Lo que la gran mayoría no sabia hasta el momento era que Robinson fue también un gran aficionado a la fiesta de los toros.

No uno más: uno de los más grandes que han habido en tiempos recientes. Y no, no se hizo aficionado siendo niño, no fue a los toros en su infancia y juventud, sino hasta que ya era un retirado del balompié, abriendo su nueva faceta de analista deportivo en Canal Plus.

Pero cuando Michael vivió y sintió en carne propia la Fiesta, se hizo uno de sus grandes defensores hasta su muerte. Fue un tentadero en la ganadería de Victorino Martín su primer contacto con el toro y toreó al alimón. Hablaba de fútbol, su vida, la que le hizo famoso y millonario, y luego su otra cultura de vida eran los toros, donde, dijo, encontró otra veta que le dio más millones, pero traducido esto en apasionamientos, sin desbordarse, y amigos, muchísimos amigos, que llegó a decir que eso del balompié, muchas veces lleno de egos y fortunas, a veces no alcanzas siquiera a comprender.

Y pues así son los aficionados reales y verdaderos, los que sienten algo y quieren regresar. Los que cuando logran dan el paso hacia una plaza, un tendido, una exposición o una charla, quedan atrapados por ese “algo”, ese imán que te atrapa y no te suelta.

De niño, de la mano de papá, ávido por conocer nuevas experiencias y adherirnos a ese mundo que podemos recorrer. O del abuelo o del tío. Y lo mismo puede ocurrir con hacer que el niño (a propósito, que hoy celebran su día) pueda conocerlo, no bloquearlo ni prohibirlo. A la larga, se harán adultos y cuando tengan la mayoría de edad, decidirán ellos si van o no a una plaza de toros.

Pero además, recuerde usted de qué forma empiezan las grandes leyendas, en todos los ámbitos.

Messi era un crío cuando Barcelona lo vio en Rosario y “El Juli” no alcanzaba a verse en el burladero cuando cimbró al toreo en la plaza de Chinchón. Y fueron, vale decirlo, los adultos los que quedaron embelesados por esas dos pequeñas maravillas que hoy son joyas auténticas del mundo, quítale la disciplina que sea.

Niños que fueron dejados caminar y hoy van más que delante del pelotón. Así con los aficionados.

En la edición del compendio “Noventa años de gloria”, que repasa las primeras nueve décadas de la Plaza Mérida, nos pudimos dar un taco con la increíble cantidad de fotos en que se muestran a aficionados de todas las épocas llenando los tendidos del coso de Reforma.

Los mestizos que, elegantes y humildes, blanquearon las gradas en sus inicios en 1929, y cómo se ven en los años recientes. Apasiona, sí, pero enseña. Y se aprende mejor cuando ves y repites.

No sé hace un aficionado con solo un contacto. No basta con que vaya a una corrida. Ni tampoco con que lea y las vea en fotos o en la tele. Debe ser una sinergia. Y le debemos dar todo lo posible.

En los medios, nuestra labor es hacer que el aficionado pueda conocer y entender. No que sienta nuestra pasión como una línea obligada, sino que tenga puntos de referencia para obtener un conocimiento que vaya de lo empírico hasta empaparse.

Como hizo Robinson cuando fue al tentadero en Victorino Martín. Le fue tan mágico el momento que no se apartó nunca de los toros y su sueño era ser el torilero de la Plaza de Las Ventas para vestirse de corto y abrir la puerta de los sustos.

Facebook me recordó ayer que hace siete años viví algo que ni en mis sueños había imaginado, con todo y que me paso media vida hoy en día en la Mérida: hacer el desfile de cuadrillas en el Festival de las Luces, cuando torearon aficionados prácticos.

No sé si fui solo comparsa, porque ese día salí de la Redacción media hora antes del paseíllo y llegué uniformado al túnel a toda prisa. Menudo susto cuando me dijeron: “Gasp... toma tu capote y vamos”.

No se si fueron cinco o dos esos minutos de gloria en el paseo, ni en la vuelta al ruedo que di acompañando al padre “Rayo” (Raymundo Pérez Bojórquez) y al gran amigo Antonio Rivera Rodríguez, que se pegó unos doblones en sus remates a la verónica. La instantánea de Eduardo Puerto la guardo como un verdadero tesoro.

Y los aficionados debemos tener eso: tesoros que nos hagan vivir, sentir y recordar por siempre los grandes momentos. Por siempre, aficionado.— GASPAR SILVEIRA