La FMF tentó a Romero

El jugador del Mallorca quiere conocer México

Luka Romero, jugador de Mallorca, reveló que se entrevistó con gente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) con la intención de que integre alguna de las selecciones menores.

El jugador, nacido en Durango hace 15 años, es hijo de Diego Romero, futbolista que argentino que en esos tiempos militaba en la desaparecida Primera A.

El joven futbolista que debutó en el primer equipo de Mallorca el año anterior, ha sido tentado por las Federaciones de España, Argentina y México para firmar parte de sus equipos.

Aunque parece que se ha decidido por defender los colores de Argentina, ha dejado las puertas abiertas para otras Federaciones.

“Vinieron los de México, fuimos a comer a un restaurante y la verdad es que me dio mucho gusto, me puso muy contento”, dijo en entrevista al sitio Goal.

Romero salió de suelo mexicano cuando apenas tenía tres meses de edad, “y no he vuelto. No recuerdo nada de mi estancia allá. Pero me gustaría ir a visitar para ver la cultura del lugar donde nací”, explicó.

Luka ha atendido convocatorias virtuales de la Sub- 17 de Argentina.