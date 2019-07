La FMN aclara la polémica

Rómmel Pacheco pidió un cambio de compañero

Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), convivió con el combinado nacional de nado sincronizado y algunos clavadistas que representarán al país en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El directivo observó el entrenamiento del equipo liderado por Nuria Diosdado y charló con Yahel Castillo. Después compartió su postura sobre la polémica que hay en torno a la lista de los clavadistas que irán a la justa panamericana que se llevará al cabo del 26 de julio al 11 de agosto, y en específico sobre el caso del yucateco Rómmel Pacheco y el capitalino Jahir Ocampo.

“He platicado con ambos, mínimo en cinco ocasiones desde finales del año pasado a este día, he platicado con ambos y como equipo. Objetivamente en la sesión semifinal y final, los que han ganado el control técnico han sido Juan Celaya y Yahel Castillo, en temas de calificación, no subjetivos. Si a esto le sumamos que Pacheco y Ocampo han estado juntos por más de siete años, tal vez más, entrenando con exposición internacional, eso me habla de que ese dueto, no sé si ya llegó a su máximo nivel o hay desavenencias entre ellos dos que me han pedidos cambio de pareja. A pocos meses de los juegos tengo una dupla que no se entiende. Ambos son excelentes atletas y le han dado mucho a México, pero mi trabajo es asegurarme de tener a lo mejor posible”, explicó.

Reconoció que las declaraciones del presidente de la Comisión del Deporte, Ernesto Vargas, han desestabilizado a los atletas.

“Se ha politizado negativamente el tema de los clavados y algunas especialidades de la FMN, y eso no abona nada cuando estamos a semanas de estas competencias . No creo que sea útil que algunos políticos se metan en estos temas”, dijo.

Respecto al objetivo que tiene el contingente panamericano, Todorov dejó claro que van a brillar: “México va a Lima a obtener la mayor cantidad de medallas posibles, porque en los clavados México es la potencia del continente; en el nado sincronizado vamos por la plaza olímpica”.