La historia del niño y su padre que empuja su silla de ruedas para que juegue fútbol

CHIHUAHUA.- Este es el caso de un niño, Mario Treviño Jr., al que ni siquiera una silla de ruedas puede frenar para que cumpla su sueños de estar en la cancha como futbolista y practicar su deporte favorito.

Según medios locales, el menor sufre discapacidad y juega en el equipo León en ciudad Juárez, Chihuahua. El club tiene varias categorías, desde el sub8 hasta el sub 16. Todos entrenan varias veces por semana para los partidos de la liga local que se disputan los sábados.

El equipo más especial

En realidad, el equipo que se ha robado los corazones de los internautas es el de Mario, el sub 10. El niño no puede levantarse de la silla de ruedas, pero eso no es limitación, su padre, del mismo nombre, se encarga de auxiliarlo. Ambos han participado en el equipo durante más de tres años y ahora su historia de volvió viral.

El periodista Omar Rubio destacó que “para el niño no hay motivos que lo hagan cancelar un entrenamiento, incluso en días lluviosos”. El comunicador fue uno de los que publicó las fotografías en las que se ve a padre e hijo en la cancha.

El León, lejos de discriminarlo, lo presume en sus redes sociales y comparte sus fotos. La historia de Mario conmovió a quienes vieron las imágenes, porque en ellas se expresa el amor de un padre y la afición de un niño por su deporte favorito.

