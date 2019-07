FRANCIA.— La centrocampista inglesa Karen Carney anunció que el partido por el tercer puesto del Mundial de Francia, ante la selección de Suecia, será el último de su carrera como futbolista profesional.

En una emotiva rueda de prensa, Karen Carney explicó su decisión recuperando una frase de Birgit Prinz, “una de las mejores jugadoras de todos los tiempos”. “Ella dijo que podías seguir jugando hasta que no te quedaba nada en el tanque y yo creo que no tengo nada más”, dijo la internacional inglesa, de 31 años.

“Así que este es el momento oportuno para dejarlo. He dado mi corazón y mi alma por mis clubes y, especialmente, por mi país. Creo que no me queda nada por dar”, apuntó la jugadora del Chelsea.