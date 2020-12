La Liga de Expansión es mejor

Se enfrentan hoy por la corona el Atlante y la Jaiba

El entrenador del Atlante, Mario García, reconoció el aburrimiento que le ocasiona observar los partidos de la Liga MX.

Para el timonel azulgrana, hace falta más dinámica en el máximo circuito y hay que quitarles los reflectores a los equipos grandes y regiomontanos.

“Celebramos que esta Liga de Expansión la hicieron y sorprendió a la Federación porque mostró un nivel que no esperaban. Ahora estamos dos proyectos interesantes y que la Liga MX los pide a gritos, porque, la neta, me aburrí en la mayoría de los partidos de Primera División, en los cuales no tuvieron sabor. Acá tenemos una solución para darles un mejor sabor“, comentó García, previo a la final de hoy de la Liga de Expansión.

Los Potros de Hierro reciben al Tampico Madero (global 1-1), a 20 horas, en el Estadio Azul.

“El fútbol mexicano no está hecho nada más de cuatro equipos y dos del norte. Aquí tenemos piezas para que este deporte crezca. Si nos dejan ascender, tenemos un proyecto serio, respaldado por grandes aficiones y podemos darle un impulso a la Liga MX”, añadió, sobre los trabajos en el Atlante, Tampico Madero y Celaya, entre otros.

Con la desaparición del ascenso a la Primera División, ni los Potros de Hierro o la Jaiba Brava, en caso de coronarse hoy, obtienen medio boleto al máximo circuito, como funcionaba el sistema anteriormente.

Por su parte, sobre la final de este hoy, Gerardo Espinoza, entrenador del Tampico Madero, aseguró la motivación de levantar el trofeo. “Nada de presión, sin pensar en el pasado y sólo en el presente, con las cosas que van caminando”.