La Liga Europa acabará el 21 de agosto

Tendrá fase final a ocho y acabará en Colonia

NYON.— La Liga de Campeones se completará con un minitorneo de 12 días en Lisboa, reiniciándose en agosto tras una suspensión de cinco meses causada por la pandemia de coronavirus.

Ocho equipos intervendrán a partir de los cuartos de final en partidos de eliminación directa en dos sedes, así lo decidió el comité ejecutivo de la UEFA.

La final se jugará en el estadio del club portugués Benfica el domingo 23 de agosto. Se trata de la fecha más tarde en la que se disputa la definición del torneo continental.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



Read more ⬇️ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020

La Liga Europa también se definirá con un minitorneo

Por su parte, la Liga Europa también se definirá con un minitorneo de ocho equipos. Se jugará en cuatro estadios del occidente de Alemania desde el 10 de agosto.

Colonia será la sede de la final el viernes 21 de agosto. Se iba a jugar en principio el 27 de mayo en Gdansk, Polonia. La ciudad polaca recibirá la final de 2021.

🏆 🇩🇪 NEWS: #UEL quarter-finals, semi-finals and the final will be played as a straight knock-out tournament in Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen between 10 and 21 August.



The final will be in Cologne.



Draw dates will follow in due course. pic.twitter.com/FkpGezYfyK — UEFA (@UEFA) June 17, 2020

Ambos torneos aún no completan su parrilla de cuartos de final, con partidos de la fase de octavos que no pudieron disputarse en marzo. No se tomó una decisión el miércoles sobre las sedes para esos partidos, que se disputarían a inicios de agosto.

La Champions debió posponer cuatro partidos en marzo, los cuales iban a disputarse en los estadios del Barcelona, Bayern Múnich, Juventus y Manchester City. En la Liga Europa, se llevaron a cabo seis partidos de ida y no se pudieron realizar los otros dos — Inter-Getafe y Roma-Sevilla — debido al brote en Italia.

🏆The #UWCL quarter-finals, semi-finals and the final will be played at the San Mamés Stadium in Bilbao and the Anoeta Stadium in San Sebastián from 21 to 30 August (final at @RealSociedadEN)



More details⬇https://t.co/O3fwJaaOD9 pic.twitter.com/KXySyEjmKo — #UWCL (@UWCL) June 17, 2020

