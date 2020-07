La Liga MX, a cumplir con los protocolos que se pidieron

Dudas a dos días de que se inicie el Guardianes 2020

Si la pretemporada fue una muestra de lo que viene en el fútbol mexicano, la realidad es que falta mucho por trabajar.

La máxima división de México volverá a escenificar partidos oficiales pasado mañana, luego de más de cuatro meses de paralización por la pandemia de Covid-19.

Lo hará sin público en las tribunas y bajo un nuevo protocolo sanitario para tratar de minimizar los contagios. Pero las medidas fueron infringidas en repetidas ocasiones durante los encuentros de práctica disputados en las últimas dos semanas.

México, la primera liga grande en Latinoamérica, que activa su torneo oficial, no tenía partidos con puntos en disputa desde el pasado 15 de marzo, cuando se jugó la décima fecha del torneo Clausura, que eventualmente fue cancelado por los dirigentes sin declarar a un campeón por primera vez en la época moderna.

Desde entonces, la Liga MX y las autoridades sanitarias trabajaron en la creación de un protocolo para el regreso que incluye 53 puntos que deben ser acatados por todos los que participen en los partidos: jugadores, entrenadores, árbitros, empleados y hasta miembros de los medios de comunicación.

El protocolo no se ha cumplido fielmente.

En la primera semana de la pretemporada, el técnico del América Miguel Herrera dirigió sin usar cubrebocas y sobre el final de un partido ante Pumas se encaró a menos de un metro de distancia con un asistente del entrenador Míchel González.

Según el protocolo, el punto 45 consigna que los entrenadores deben usar el cubrebocas todo el tiempo en el banquillo.

Pero el “Piojo” Herrera no fue el único en violar ese punto del protocolo. Posterior a lo de Herrera, en un encuentro entre Tigres y Cruz Azul, el entrenador de los felinos, el brasileño Ricardo Ferretti no sólo no usó cubrebocas, sino que además estuvo fumando y escupió sobre el campo, algo prohibido en el punto 46 del protocolo sanitario.

Al final de ese partido, el volante de Tigres Guido Pizarro también se encaró sin mascarilla con el entrenador de la Máquina, el uruguayo Robert Dante Siboldi, y con otros jugadores celestes, lo mismo que Ferretti.

El mismo Siboldi fue captado removiéndose constantemente el tapabocas en los encuentros.— AP