La Liga MX también será transmitida por Radio

MÉXICO.— La Liga MX no sólo será transmitida por televisión, la radio, pionera de la comunicación en México, como en torneos anteriores, también es una alternativa para los millones de aficionados al fútbol mexicano.

La radio vuelve a acompañar al futbol mexicano durante muchos partidos del Apertura 2019, por lo que en estaciones como Grupo Radio Centro a través de Radio Centro Deportes; W Radio (96.9 FM) y W Deportes (730 AM), te llevaran los partidos de la Primera División en México.

Asimismo los aficionados de la Liga MX podrán disfrutar una gran cantidad de partidos del segundo semestre del 2019, en sitios web y las aplicaciones para móviles y tabletas.

Ahora ya no hay pretextos para perderse partidos como el del América, Pumas, Cruz Azul, Toluca, Tigres, Necaxa, Veracruz, Pachuca, León y el debutante en el máximo circuito FC Juárez.

Este viernes inicia la emoción

No olvides que este viernes se dará el silbatazo inicial para el torneo en el que los Tigres buscarán defender el título que consiguieron ante el León de Ignacio Ambriz.

Los partidos para este fin de semana (Jornada 1): 20 de julio Pachuca vs León – 16:30 hrs América vs Monterrey – 18:40 hrs Necaxa vs Cruz Azul – 21:00 hrs Tigres vs Morelia – 21:00 hrs 21 de julio Toluca vs Querétaro – 11:45 hrs.