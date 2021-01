La Liga MX va por un modelo ”extranjero”

Uniformes bajo la misma marca es una de las ideas

Buscando contrarrestar los efectos económicos adversos que ha dejado —y sigue dejando— la pandemia en la Liga MX, Mikel Arriola, nuevo presidente del circuito, tiene en mente un “plan de choque” para mejorar.

Según una publicación de ESPN Digital, no sólo tratarán de vender los derechos de televisión de todos los equipos del torneo mexicano en conjunto, sino también se planea la comercialización de los uniformes de todos los clubes, entre otros activos, a una sola marca, como ocurre en competencias del nivel de la NBA, MLB y NFL.

“Tenemos que acreditar que el mercado paga más si lo negocia la liga. Si tú eres Pumas y ganas cinco pesos por la venta de derechos de tu uniforme, no me lo vas a soltar si no te acredito que ganarás más de cinco. Ni siquiera habrá polémica, preguntaremos al mercado qué opina del uniforme de una de las tres ligas más importantes del continente, vamos a ver qué nos dice el mercado. Tengo evidencia y estoy cierto que el mercado nos va a dar más de lo que nosotros tenemos”, dijo Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX.

La iniciativa forma parte de un plan de choque contra los efectos de la pandemia, el cual se expone a los clubes en las reuniones que tienen con el presidente de la Liga.

No sólo se buscará comercializar los uniformes, también están consideradas las vallas publicitarias y los espacios en redes sociales.

La metodología del proyecto iniciará con una evaluación del valor de todos los uniformes de los equipos de la Liga MX, vallas publicitarias en todos los estadios del país y hasta el manejo de las redes sociales.