La LMB, a reinventarse

La cancelación de la campaña debe traer algo positivo

Los aficionados, analistas y peloteros reaccionaron con opiniones hasta cierto punto lógicas al anunciarse que no se jugará la temporada 2020 de la Liga Mexicana. Era lo que se esperaba.

Pero en el mensaje del circuito de verano al confirmar sus planes, es notorio que incluye puntos serios, que hablan de las dificultades que tiene la LMB y la urgencia de trabajar en ellos.

En su comunicado a los medios difundido ayer, la Liga Mexicana manifiesta que, “derivado de las múltiples reuniones sostenidas con las autoridades sanitarias federales, así como de los argumentos vertidos por los gobiernos estatales en torno a la salud de sus habitantes y las conversaciones con Minor League Baseball (MiLB) a la que estamos afiliados, los 16 dueños de los equipos de la LMB, en conjunto, con la Liga Mexicana de Béisbol , han tomado la difícil decisión de no llevar a cabo la Temporada 2020.“Nos debemos al béisbol y tenemos el firme objetivo de poner en marcha las actividades de nuestro deporte, no obstante, a la fecha no se estima que existan las condiciones que garanticen la integridad de nuestros aficionados, jugadores, miembros de los cuerpos técnicos, umpires y la plantilla de colaboradores.

Siendo una Liga Nacional responsable y con un gran interés de evolucionar, es que damos a conocer las siguientes acciones:

1) La LMB y sus 16 equipos acordamos brindar apoyo económico a los peloteros y al cuerpo de umpires.

2) Aprovecharemos el momento de pausa forzada para instrumentar una profunda reingeniería que nos permitirá innovar y fortalecernos hacia 2021.

3) Generaremos un nuevo y actualizado Sistema de Gobernanza (Estatutos y Reglamentos) que la LMB no ha implementado en los últimos 30 años.

4) Invertiremos en la transformación tecnológica y digital de la LMB, enfrentando así, los retos que el futuro disponga para nuestro deporte.

5) Invertiremos en la infraestructura de televisión y medios, convirtiendo nuestra debilidad, en una fortaleza hacia el porvenir.

Opiniones de gente vinculada con el béisbol en sus diversas aristas consideran que el listado de señalamientos que hace la Liga es la aceptación, pocas veces vista, de que, en mayor o menor grado, existe una serie de crisis o debilidades notorias en su entorno central. Rescatan como punto esencial el que usen el cuidado de la salud como principal punto de referencia para suspender sus actividades, pero, de otro lado, manifiestan que las debilidades de la Liga quedan de manifiesto, especialmente en el aspecto organizativo y para tener una solidez financiera, en el seno del circuito y en los equipos. En el punto de los jugadores, vuelven a salir a la luz las intenciones de lograr una alianza, tipo sindicato, que pueda proteger las garantías de los peloteros.

“Es una noticia triste, un tanto desalentadora. Nosotros, como jugadores, nuestro estilo de vida, nuestro trabajo está cancelado sin goce de sueldo, y así como nos afecta a nosotros los jugadores, también a todos los que trabajan en el estadio, el viene viene, el vendedor, el cronista... sin trabajo por este año y sin respaldo de alguien, como en otras empresas. Desgraciadamente así es la situación del béisbol mexicano al no tener una asociación de jugadores”, escribió al Diario el lanzador yucateco Manuel Flores.

Jesús “Cacao” Valdez, exastro de los Leones ahora parte de los Toros de Tijuana, señaló: “Esto me tiene sorprendido. Ahora mismo no sé qué decir. Esto es algo que nos afecta a todos”.

Y los aficionados, también. La mayoría lamenta la noticia, pero hablan de entender las dificultades por la contingencia sanitaria, a la vez que las que pasarán miles de personas que se verán lesionadas por este parón, que va desde los peloteros, como principales afectados, hasta vendedores, trabajadores de los estadios, técnicos y otros más que viven del béisbol, negocio y espectáculo.— GASPAR SILVEIRA MALAVER

